El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró responsable a la Nación, a través del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, por las lesiones que sufrió Andrés Juan Guerrero Rubiano durante una protesta estudiantil en Bogotá, el 26 de septiembre de 2019, cuando recibió el impacto de un proyectil en su ojo derecho que le ocasionó la pérdida anatómica y funcional del órgano.

Guerrero Rubiano tenía 20 años y estudiaba en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas cuando ocurrió el hecho. De acuerdo con la demanda presentada el 11 de enero de 2022 por el joven y sus familiares, hacia las 4:30 de la tarde recibió el impacto mientras se encontraba en la sede de La Macarena, donde se había concentrado un grupo de estudiantes y a donde llegaron uniformados del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

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El documento judicial señala: “Hacia las 4:30 p. m., Andrés Juan Guerrero Rubiano recibió en el ojo derecho el impacto de un objeto disparado desde la acera en la que se encontraban los agentes del ESMAD. Fue auxiliado por defensores de derechos humanos, atendido en el puesto de salud de la universidad y trasladado en ambulancia a la Clínica Colombia, donde se le diagnosticó estallido ocular con pérdida anatómica y funcional del ojo. Un año después se le practicó evisceración y se le colocó una prótesis”.

La primera instancia había negado las pretensiones de la demanda. El Juzgado 36 Administrativo de Bogotá, en decisión del 27 de marzo de 2026, reconoció que Guerrero Rubiano perdió capacidad laboral, pero consideró que la jornada había pasado de ser una protesta a una “confrontación entre manifestantes y fuerza pública, con lanzamiento de piedras y de artefactos contra el Esmad y uso de medios menos letales por este”, por lo que concluyó que se presentó una “agresión cruzada” y no un ataque intencional por parte del Esmad.



El Tribunal, sin embargo, reconstruyó las circunstancias en las que ocurrió la lesión. Entre los elementos analizados estuvieron la ubicación del joven, la presencia de los agentes, las características de la lesión y las armas utilizadas durante el operativo.

En la sentencia, la Sala destacó los testimonios sobre la forma en que los uniformados utilizaron las armas durante la intervención. “Los mismos testigos describieron que los agentes ubicados en la salida vehicular disparaban a corta distancia y en trayectoria directa contra el cuerpo y el rostro de las personas. Angie Sofía Franco Díaz afirmó que tiraban ‘los perdigones, los gases también, muy recto hacia los cuerpos de los manifestantes, (…) hacia los rostros’, ‘muy cerca de la reja’; Jhon Alexander Jiménez Muñoz, que las aturdidoras se lanzaron ‘hacia el cuerpo de los estudiantes’; y José Ángel Lozano Leal, que ‘se accionaron disparos de manera directa en un ángulo de 180 grados, apuntando directamente al cuerpo de las personas que estaban resguardadas al interior de la universidad’”.

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El Tribunal consideró que esos relatos eran concordantes y que provenían de personas que presenciaron esa parte de la confrontación. A partir de la valoración conjunta de las pruebas, concluyó que el impacto que lesionó a Guerrero Rubiano fue causado por un arma de dotación oficial accionada por agentes del Esmad.

“Valorados en conjunto, estos hechos indicadores, todos debidamente probados, son graves, precisos y concordantes, y permiten concluir que la lesión de Andrés Juan Guerrero Rubiano fue causada con un arma de dotación oficial accionada por agentes del ESMAD en la salida vehicular de la sede La Macarena”, señaló la decisión.

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El Tribunal también concluyó que la forma en que fueron utilizadas las armas desconoció los principios de necesidad, proporcionalidad y precaución que rigen el uso de la fuerza. “Aun cuando la intervención tuviera un fin legítimo frente a quienes lanzaban piedras, la forma de emplear las armas expuso a las personas a un riesgo grave e injustificado para su integridad. Se configura, por tanto, una falla del servicio”, indicó la Sala.

No obstante, el Tribunal concluyó que la conducta del joven no eliminaba la responsabilidad estatal.

“Y aun frente a quien lanza piedras, las reglas sobre el uso de la fuerza no autorizan disparar a corta distancia y a la altura del rostro. La causa determinante de la lesión fue el uso irregular del arma, por lo que no se configura la culpa exclusiva de la víctima ni procede reducir la indemnización por concurrencia de culpas”, sostuvo el fallo.

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Como parte de la reparación, la Nación, a través del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, deberá pagar indemnizaciones por los perjuicios morales y el daño a la salud. Para Guerrero Rubiano se fijaron 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes por perjuicios morales y otros 40 salarios mínimos por daño a la salud. Para su madre, Liliana Rubiano Hernández, y su padre, Germán Alexander Guerrero García, se establecieron 40 salarios mínimos para cada uno, mientras que su hermano Juan Camilo Guerrero Rubiano recibirá 20 salarios mínimos por perjuicios morales, además de otros conceptos reconocidos en la sentencia, lo que implica más de 20 millones en estos pagos ordenados.

La decisión también solicitó que la Nación garantice de manera gratuita y mediante instituciones especializadas la atención oftalmológica que requiera Guerrero Rubiano para el manejo de su prótesis ocular y las secuelas derivadas de la lesión. Asimismo, deberá garantizar atención psicológica para el joven y sus familiares por el tiempo que determinen los profesionales tratantes.