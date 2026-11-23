Entre enero y octubre de 2026, la Defensoría del Pueblo ha registrado 162 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Bogotá y otros 21 departamentos del país.

Aunque la cifra es inferior a los 449 casos reportados durante 2025 y a los 690 de 2024, la entidad pidió interpretar estos datos con cautela, pues la disminución de los casos conocidos no necesariamente representa una reducción real del reclutamiento de menores en el país.

Reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados en Colombia. Foto: ICBF.

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Según la Defensoría, muchas víctimas y sus familias no denuncian estos hechos por miedo, desconfianza en las instituciones o por la normalización de la violencia en sus territorios. Además, hay menores que mueren en medio de hostilidades o acciones militares y no alcanzan a ser registrados como víctimas de reclutamiento.

De acuerdo con el balance de la entidad, Cauca es el departamento con más casos registrados entre enero y octubre de este año, con 43. Le siguen Norte de Santander, con 37, y Nariño, con 16.



En cuanto a las características de las víctimas, el 61 % de los casos corresponde a niños y adolescentes hombres, mientras que el 39 % corresponde a niñas y adolescentes mujeres.

Por pertenencia étnica, el 22 % de los menores identificados pertenece a comunidades indígenas y el 11 % a población afrocolombiana. El 67 % no se reconoce como integrante de algún grupo étnico.

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La Defensoría también identificó a los grupos armados que aparecen con mayor frecuencia como presuntos responsables. El Estado Mayor Central (EMC) concentra el 28,4 % de los casos, seguido del Estado Mayor de los Bloques y Frentes, con el 25,3 %, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el 17,9 %.

La entidad insistió en que esta vulneración de derechos requiere acciones inmediatas y efectivas de prevención y protección, especialmente en los territorios más afectados por el conflicto armado.

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“Esta grave vulneración de derechos exige acciones inmediatas y efectivas de prevención y protección, especialmente en los territorios más afectados por el conflicto armado”, dijo la entidad.

Reclutamiento forzado de menores de edad. Foto: Procuraduría.

La Defensoría reiteró que niñas, niños y adolescentes deben permanecer en entornos seguros, con sus familias y comunidades, y tener garantizado el acceso a la educación y la posibilidad de desarrollar sus proyectos de vida, lejos de la violencia y de la vinculación a grupos armados.

“Ninguna niña, niño o adolescente debería crecer en medio de la guerra ni ser obligado a participar en ella. Su lugar está en las escuelas, con sus familias y comunidades, disfrutando de su infancia y desarrollando sus proyectos de vida. Proteger sus derechos hoy es garantizarles la posibilidad de construir un buen futuro”, señaló.