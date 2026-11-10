"Niños de 10 y 11 años son reclutados": Unicef alerta sobre incremento de reclutamiento infantil

El reclutamiento de menores de edad en Colombia continúa entre las principales preocupaciones de Naciones Unidas. Paola Franchi, jefe de Protección de la Niñez de UNICEF en Colombia, advirtió que esta práctica afecta incluso a niños de diez y once años y que las comunidades indígenas, afrodescendientes y las niñas enfrentan riesgos particulares en medio del conflicto armado.

En entrevista, la funcionaria señaló que las zonas del Pacífico, la frontera y la Amazonía concentran situaciones que requieren atención. Además del reclutamiento, mencionó otras violaciones contra la niñez, como la violencia sexual y la denegación del acceso humanitario.

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“El reclutamiento es, de las seis graves violaciones, lo que más preocupa”, afirmó Franchi, quien insistió en que los menores vinculados a los grupos armados deben ser reconocidos como víctimas.

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¿Qué grupos armados reclutan menores de edad en Colombia?

La jefe de Protección de la Niñez de UNICEF identificó entre los grupos con más casos verificados a las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. Sin embargo, aclaró que el llamado de la organización está dirigido a todos los actores armados. “Ningún niño, niña o adolescente tiene que estar en la guerra”, sostuvo.

Franchi también explicó que la vinculación no afecta únicamente a adolescentes. “Hay niños que también pueden tener 10, 11 años que son reclutados”, señaló. Por eso, consideró necesario que las estrategias de prevención incluyan a los más pequeños y no se concentren exclusivamente en la población adolescente.

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¿Qué necesita Colombia para prevenir el reclutamiento infantil?

Franchi reconoció el trabajo que adelanta el Estado colombiano mediante la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA). No obstante, indicó que se necesitan más programas en los territorios donde se concentra esta problemática.

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La funcionaria planteó que la prevención debe comenzar en las familias y las escuelas, además de incluir oportunidades de empleo y una mayor presencia institucional. También recordó que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) cuenta con un programa para atender a los menores que salen de los grupos armados y avanzar en el restablecimiento de sus derechos.

“Esto se garantiza con una presencia fuerte del Estado y de los servicios del Estado en todo el territorio”, afirmó.

Sobre las razones por las que los grupos armados buscan vincular a menores, explicó que la falta de oportunidades y el limitado acceso a servicios facilitan el reclutamiento. En algunos casos, las niñas son captadas mediante estrategias de enamoramiento, mientras que a los niños y adolescentes les ofrecen bienes o posibilidades que no encuentran en sus hogares.

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Por eso, Franchi insistió en que la respuesta debe llegar a las zonas más apartadas, donde la presencia de los grupos armados también dificulta el acceso de las instituciones y la ejecución de programas de prevención.