Vicepresidente de EEUU, JD Vance, cancela su visita a Colombia

La Casa Blanca confirmó oficialmente la cancelación de la gira diplomática del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, por América Latina, la cual incluía una importante visita oficial a Colombia.

Vance, quien ocupa el segundo lugar en el tiquete ejecutivo del presidente Donald Trump, suspenderá de manera definitiva la correría internacional que lo llevaría por varios países sudamericanos.

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Coletazo político tras las elecciones de medio término

La drástica decisión de suspender el viaje responde de manera directa al coletazo político provocado por la dura derrota del Partido Republicano y del gobierno del presidente Donald Trump en las elecciones de medio término celebradas el pasado 3 de noviembre.

El adverso resultado electoral generó un complejo remezón político interno en Washington, obligando al gobierno estadounidense a revaluar su agenda exterior para atender la coyuntura política doméstica.



Grietas internas por la controversia sobre la guerra en Irán

Junto con el revés en los comicios, la suspensión del viaje ocurre en medio de una aguda controversia interna en la cúpula de la Casa Blanca. El vicepresidente JD Vance ha quedado sumergido en el debate público a raíz de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el cual atribuyó el desastre electoral republicano en las elecciones de medio término a la guerra en Irán.

J.D. Vance, fórmula vicepresidencial de Donald Trump Foto: AFP

Este pronunciamiento desencadenó severas consecuencias e interpretaciones políticas al interior del gobierno, al ser considerado un ataque directo a la línea política principal del presidente Donald Trump. Ante la escalada de tensiones políticas y el clima de inestabilidad tras las elecciones, voceros desde la Casa Blanca confirmaron que el vicepresidente no viajará a la región.

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Los detalles de la agenda frustrada en Colombia y la región

Pese a que no se había emitido un pronunciamiento oficial formal sobre el viaje, la agenda del vicepresidente norteamericano había sido revelada en primicia por Blu Radio. La llegada de JD Vance a Bogotá y territorio colombiano estaba programada tentativamente para el sábado 21 de noviembre.

En el aspecto logístico, las autoridades y delegaciones definían la sede del encuentro en Colombia entre Cartagena y Medellín, escenarios donde estaba previsto llevar a cabo una reunión clave entre el vicepresidente estadounidense y Abelardo De La Espriella.

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Sin embargo, la medida adoptada por la Casa Blanca cancela de forma simultánea la gira completa por el cono sur, la cual abarcaba también visitas oficiales agendadas a Chile y Argentina. Con esto, la correría del segundo al mando de la administración estadounidense queda suspendida indefinidamente.