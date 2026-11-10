En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Caracol Televisión
FMI
Bombardeo en Tibú
Espionaje DNI
Papa en Latinoamérica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Múltiple choque en Bulgaria deja al menos 12 muertos y decenas de heridos: colisionaron 50 vehículos

Múltiple choque en Bulgaria deja al menos 12 muertos y decenas de heridos: colisionaron 50 vehículos

La niebla redujo la visibilidad en la vía que conecta Sofía con Burgas. Las autoridades mantienen cerrado el corredor.

Accidente Bulgaria
Una carambola de decenas de vehículos envueltos por una densa niebla en la autopista Trakia, cerca de Zimnitsa (Bulgaria), dejó 11 muertos y decenas de heridos este 10 de noviembre de 2026.
AFP
Por: Redacción BLU Radio y EFE
|
Actualizado: 10 de nov, 2026

Al menos 12 personas murieron y otras 46 resultaron heridas en dos accidentes múltiples registrados este martes en la autopista Trakia, en el sureste de Bulgaria. En los siniestros estuvieron involucrados cerca de 50 vehículos, entre automóviles, furgonetas y camiones, de acuerdo con el balance entregado por la ministra de Sanidad, Katya Ivkova.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Los choques ocurrieron en inmediaciones de la ciudad de Yambol, entre los enlaces de Zimnitsa y Kabile. El primero se registró poco después de las 7:00 de la mañana, en el kilómetro 289, en sentido hacia Burgas. Minutos después, cuando la vía ya estaba bloqueada por los vehículos accidentados, se produjo una segunda colisión múltiple en la calzada contraria, en dirección a Sofía.

Últimas noticias

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, visita un stand en la feria de tecnología emergente e innovación VivaTech en Paris Expo Porte de Versailles, en París, el 12 de junio de 2025.
Mundo

Trump defiende al director de Nvidia en caso de una presunta espía china y promete indagar

RusiaUcrania-AFP.jpg
Mundo

Comienzan las negociaciones Rusia-Ucrania-EEUU en Abu Dabi

Publicidad

Las autoridades señalaron que la niebla densa habría reducido la visibilidad y dificultado la circulación. A esto se sumaron las condiciones resbaladizas de la carretera, que habrían complicado las maniobras de los conductores.

¿Cómo ocurrió el accidente múltiple en Bulgaria?

Según el gobernador regional de Sliven, Mihail Kasherov, el choque inicial se habría producido entre un autobús y un camión que transportaba cereales. Ambos vehículos se incendiaron. El funcionario indicó que más de 70 automotores podrían estar involucrados, aunque el primer balance oficial reportó cerca de 50.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Un testigo relató al canal Nova TV que la visibilidad no superaba los 50 metros. También contó que salió de su vehículo para auxiliar a una persona atrapada en un taxi en llamas y que, poco después, escuchó cómo comenzaban a chocar los vehículos de la calzada contraria.

Publicidad

Uno de los pasajeros del autobús describió escenas de pánico: “Todas las ventanas estaban rotas, llovían fragmentos de cristal y estábamos amontonados unos encima de otros. Algunos se habían caído, otros estaban heridos y otros atrapados”.

¿Qué medidas tomaron las autoridades tras el choque?

Publicidad

La autopista Trakia fue cerrada en ambas direcciones para facilitar las labores de rescate y retirar los vehículos. En el operativo participan policías, bomberos, personal sanitario y unidades del Ejército.

Los heridos fueron trasladados a centros médicos de la región. Además, dos aviones militares de transporte con equipamiento médico quedaron disponibles en el aeropuerto de Burgas para llevar a pacientes graves a hospitales de otras ciudades, si es necesario.

El primer ministro, Rumen Radev, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y anunció la cancelación de su agenda de trabajo tras reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien también manifestó su solidaridad con Bulgaria.

Publicidad

El balance de fallecidos y lesionados es provisional. Las autoridades continúan con las labores de atención e investigan las circunstancias de las dos colisiones.

Relacionados

Europa

Accidente de tránsito

Publicidad

Publicidad

Publicidad