Comienzan las negociaciones Rusia-Ucrania-EEUU en Abu Dabi

Las negociaciones tripartitas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos (EE.UU.) arrancaron este martes en Abu Dabi, tras nueve meses de pausa por la guerra en Irán, según informó a la agencia rusa TASS una fuente del equipo negociador ruso.

Al comienzo de la reunión, el jefe negociador ruso y asesor presidencial Vladímir Medinski agradeció a los anfitriones "por su hospitalidad" y a la parte estadounidense "por sus esfuerzos pacificadores".

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"Esperamos que la reunión de hoy (...) nos permitirá avanzar en el camino hacia la paz", aseveró.

Según el medio, la reunión, que tiene lugar después de consultas de ucranianos y europeos, se lleva a cabo a puerta cerrada y estará centrada en las garantías de seguridad para ambos bandos al término del conflicto.



Medinski, quien también participó en dos reuniones tripartitas celebradas en 2025, es acompañado por los viceministros de Exteriores Serguéi Riabkov y Mijaíl Galuzin; el jefe de la inteligencia militar, Ígor Kostiukov, quien lideró la delegación en la ronda celebrada en enero en Estambul, y su adjunto, Yuri Zhigarlovski.

La delegación ucraniana en Abu Dabi está liderada por Rustem Umérov, que ahora ocupa el cargo de jefe del servicio de inteligencia exterior de Ucrania, acompañado por el jefe de Gabinete del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el general de la inteligencia militar Kirilo Budánov.

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Aunque el equipo al completo no ha sido anunciado oficialmente por Kiev, se espera que también estén el jefe del grupo parlamentario oficialista, David Arajamia, y el diplomático y asesor de Zelenski Serguí Kislitsia.

Poco antes, el equipo negociador ucraniano se reunió con los representantes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, la OTAN y la Comisión Europea, según anunció en su cuenta de Telegram el jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umérov.

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A la reunión “se sumaron también” los mediadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, según explicó el propio Umérov. “Alineamos posiciones y coordinamos los pasos antes de la siguiente ronda de negociaciones”, escribió Umérov, que además de representar habitualmente a Ucrania en estos contactos es jefe del servicio de inteligencia exterior de Ucrania.

Los citados países europeos están representados por sus respectivos consejeros de seguridad en Abu Dabi. Rusia no ha aceptado que los europeos participen de forma directa en la reunión a tres de los emisarios del Kremlin con ucranianos y estadounidenses.

Las reuniones a tres de este tipo entre ucranianos, rusos y estadounidenses se han saldado hasta ahora sin más acuerdos concretos que compromisos para intercambiar prisioneros de guerra y civiles cautivos y entregar al bando correspondiente cadáveres de soldados caídos que estaban en manos del enemigo.

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Mientras, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, reiteró este martes la esperanza de que la Administración de Estados Unidos esté dispuesta dialogar sobre garantías de seguridad para Rusia en el contexto de las negociaciones de paz en Ucrania.

"Sin hacernos ilusiones, enseñados la experiencia, esperamos que esta vez la Administración de Estados Unidos esté decidida a continuar este diálogo enfocado a lograr un equilibrio honesto de intereses que no afecte la seguridad de nadie", aseveró durante su intervención en el Foro Internacional de Seguridad Colectiva transmitida por la televisión pública rusa.

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Señaló que en este sentido la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, se diferencia radicalmente de la de su antecesor, Joe Biden, "que rechazó altivamente debatir las garantías de seguridad colectiva".

Lavrov recordó que Rusia tiene su propio "documento con postulados al respecto", en referencia al ultimátum presentado a Occidente a fines de 2021, cuando Moscú exigió a la OTAN retirarse de Europa del Este y amenazó con "medidas de carácter técnico militar" en caso contrario.