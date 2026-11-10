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En camuflado y armado, De La Espriella presentó a alias ‘Barba chivo’ tras bombardeos a disidencias

En camuflado y armado, De La Espriella presentó en Cúcuta a alias ‘Barba chivo’, capturado en Tibú tras los bombardeos a las disidencias. La bomba llevaba su firma y el mensaje: “bienvenidos a la patria milagro“.

Abelardo-De-La-Espriella.jpg
Presidente Abelardo De La Espriella
Foto: captura de pantalla video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de nov, 2026

Al menos cuatro presuntos miembros de las disidencias de las Farc murieron este lunes en un bombardeo efectuado por las Fuerzas Militares en el departamento de Norte de Santander, en una operación en la que además fueron detenidos seis integrantes de ese grupo armado ilegal.

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El presidente Abelardo De La Espriella, aseguró que autorizó el bombardeo contra el Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), la disidencia de las Farc que lidera alias 'Calarcá'.

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En camuflado y armado, De La Espriella presentó en Cúcuta a alias ‘Barba chivo’, capturado en Tibú tras los bombardeos a las disidencias. La bomba llevaba su firma y el mensaje: “bienvenidos a la patria milagro“.

La boina terracota que usa el mandatario es el distintivo de los comandos de Fuerzas Especiales del Ejército colombiano, mientras que el escudo metálico es la insignia de los comandos de operaciones especiales.

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La FAC realizó el bombardeo con aviones Súper Tucano, mientras los comandos especiales del Ejército ingresaron posteriormente al área para adelantar el asalto terrestre.

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Antes del ataque, uno de los oficiales le dijo al presidente Abelardo De La Espriella que una de las bombas contenía “460 kilos de democracia”.

El mandatario escribió sobre la bomba, con un marcador, “Bienvenidos a la patria milagro”, estampó su firma y le echó la bendición.

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Entre los seis capturados está Jorge Luis Galvis Rodríguez, alias 'Barba Chivo', señalado como mando medio del frente 33, quien llevaba cerca de 11 años en esa estructura y es señalado de participar en asesinatos de líderes sociales, ataques con drones contra la Fuerza Pública, extorsiones, reclutamiento de menores y desplazamiento forzado….

En el operativo también fueron incautados siete fusiles y 15 granadas de mortero acondicionadas para ser lanzadas desde drones.

En esa operación, siete personas murieron, entre ellas Jason Arley García, alias Álex o Canoso, identificado como el tercer jefe del grupo y "articulador de homicidios, reclutamiento de menores y minería ilegal" en el suroeste de Antioquia y el sur del Chocó.

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El presidente De La Espriella advirtió entonces que su Gobierno va a "perseguir" a "narcoterroristas" para desmantelar los grupos armados ilegales que operan en el país.

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