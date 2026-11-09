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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / De La Espriella anuncia captura de presuntos responsables de ataque en Medellín que dejó 3 muertos

De La Espriella anuncia captura de presuntos responsables de ataque en Medellín que dejó 3 muertos

Entre las personas que fallecieron estaba el patrullero Andrés Hamilton Santa Aguirre.

Captura de presuntos responsables de ataque en Medellín.
Captura de presuntos responsables de ataque en Medellín. Captura de pantalla video X @ABDELAESPRIELLA
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 9 de nov, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que la Policía, en coordinación con la Fiscalía, logró la captura en Medellín e Itagüí de los dos presuntos responsables del ataque ocurrido el pasado 4 de noviembre en la capital de Antioquia. En este hecho fueron asesinadas tres personas, entre ellas el patrullero Andrés Hamilton Santa Aguirre.

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“Los capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. He sido claro: quien levante un arma contra un colombiano o contra un integrante de nuestra Fuerza Pública tendrá todo el peso de la ley sobre sus hombros”, dijo el mandatario.

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Uno de los capturados tenía anotaciones por hurto calificado y lesiones. Otro de ellos tenía anotaciones por hurto calificado y por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 46 local, Unidad de Reacción Inmediata de Medellín.

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