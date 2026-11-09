En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Caracol Televisión
Espionaje DNI
Papa en Latinoamérica
Ataque base en Bolívar

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Por tercera semana consecutiva, EPM mantendrá suspendidos los racionamientos de agua en Medellín

Por tercera semana consecutiva, EPM mantendrá suspendidos los racionamientos de agua en Medellín

Esa medida se tomó, pero se advirtió que aún no se cumplen las metas de ahorro

Racionamiento de agua
Grifo de agua.
Foto: Pexels.
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 9 de nov, 2026

Por tercera semana consecutiva, EPM mantendrá suspendidos los racionamientos de agua en Medellín, pero advierte que aún no se cumplen las metas de ahorro. En los embalses Piedras Blancas, La Fe y Riogrande II no se alcanza aún los 92 y 70 litros por hogar.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Aunque los embalses presentan buenos niveles de almacenamiento y las lluvias recientes han favorecido la recuperación de las reservas, EPM advirtió que disminuyó el ahorro de agua en los sistemas Piedras Blancas, La Fe y Riogrande II. La empresa insistió en que noviembre será clave para prepararse ante los meses más difíciles del fenómeno de El Niño.

Últimas noticias

Miguel Quintero Calle (2).jpg
Antioquia

Gobernación de Antioquia negó cupo para traslado de Miguel Quintero a cárcel de Yarumito

uribe-petro-presidencia.jpg
Antioquia

Petro propone alianza política a Uribe de cara a elecciones regionales y votar no a Ley de Rescate

Publicidad

Empresas Públicas de Medellín confirmó que entre el 9 y el 15 de noviembre no habrá interrupciones programadas del servicio de acueducto en las comunas abastecidas por el embalse Piedras Blancas, debido a las condiciones actuales de almacenamiento y al comportamiento reciente de las lluvias.

El reporte de este domingo 8 de noviembre muestra que los tres embalses presentan una evolución favorable durante las últimas semanas. Riogrande II pasó de 72,29 % en la primera semana de octubre a 84,82 % actualmente; La Fe aumentó de 70,14 % a 98,11 %, mientras que Piedras Blancas pasó de 76,17 % a 97,69 %.

Sin embargo, la empresa advirtió que los niveles de ahorro siguen por debajo de las metas diarias y que durante el sábado 7 de noviembre se registró una disminución en los tres sistemas de abastecimiento.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

En Piedras Blancas, el ahorro fue de 47 litros diarios por hogar, 10 litros menos que el día anterior. En La Fe pasó de 39 a 29 litros, mientras que en Riogrande II disminuyó de 41 a 39 litros diarios por hogar.

Publicidad

Aunque actualmente no se requieren suspensiones programadas, EPM insistió en que noviembre es un mes determinante para conservar las reservas antes de la temporada más compleja del fenómeno de El Niño, prevista entre diciembre de este año y marzo de 2027.

Publicidad

Publicidad

Publicidad