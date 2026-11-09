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Blu Radio  / Nación  / Confirman bombardeo a las disidencias del frente 33 en el Catatumbo

Confirman bombardeo a las disidencias del frente 33 en el Catatumbo

El mandatario anunció capturas de presuntos integrantes de disidencias de las FARC en Tibú, incautación de armas en Uribia y la recuperación de un menor reclutado en Suárez, Cauca.

Helicóptero UH-60, imagen de referencia
Helicóptero UH-60, imagen de referencia
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de nov, 2026

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, dio a conocer este lunes 9 de noviembre, a través de su cuenta en X, los resultados de tres operaciones de la Fuerza Pública en Norte de Santander, La Guajira y Cauca, que dejaron capturas, incautación de material bélico y la recuperación de dos menores de edad vinculados a estructuras armadas ilegales.

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Capturas en Tibú, Norte de Santander

Según el mandatario, en Tibú las tropas golpearon a la estructura 33 de las disidencias de las FARC, con la captura de cuatro presuntos integrantes y la recuperación de un menor de edad.

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Entre los capturados figuran alias ‘Eddy’, señalado de ser segundo cabecilla de escuadra; alias ‘Franyer’, presunto sicario, y alias ‘Franklin’, a quien se le atribuye la operación de drones y la participación en acciones criminales.

En el procedimiento también fueron incautadas armas, municiones y explosivos, entre ellos 938 metros de cordón detonante y cinco kilos de pentolita.

Enfrentamiento en Uribia, La Guajira

En Uribia, de acuerdo con el reporte presidencial, uniformados enfrentaron al Frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Durante la operación se incautaron cuatro armas largas, cuatro proveedores y 103 cartuchos.

Armas incautadas en Uribia, La Guajira
Armas incautadas en Uribia, La Guajira

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Operación humanitaria en Suárez, Cauca

En Suárez, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana adelantaron una operación humanitaria que permitió recuperar a un menor de edad reclutado por la estructura Jaime Martínez, de las disidencias, y evacuar a tres de sus familiares que se encontraban amenazados.

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El mensaje del presidente

“¡Tres operaciones, tres golpes contundentes contra el narcoterrorismo! ¡La ofensiva no se detiene!”, escribió De La Espriella, quien reconoció la labor de la Fuerza Pública y aseguró que con inteligencia y coordinación se está “recuperando la autoridad del Estado”.

El jefe de Estado también lanzó una advertencia a los grupos armados: “¡Tienen los días contados! No importa dónde se escondan ni cuántas armas tengan. Los vamos a perseguir, a desmantelar sus estructuras y a llevarlos ante la justicia”.

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