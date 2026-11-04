Un policía y un civil murieron en ataque sicarial en el centro de Medellín: activan plan candado

Un ataque sicarial ocurrido hacia la 1:00 de la madrugada dejó dos personas muertas, entre ellas un policía, en inmediaciones de la estación de Policía de La Candelaria, centro de la capital antioqueña.

Según la información preliminar, hombres vestidos de negro y que se movilizaban en motocicletas llegaron al lugar para atacar a un hombre. Los sicarios habrían ultimado a la persona que buscaban y, posteriormente, emprendieron la huida hacia el norte de la ciudad.

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Durante la persecución policial, los responsables asesinaron a uno de los uniformados que intentaba detenerlos, el cual fue identificado como Hamilton Andrés Santa Aguirre, de 27 años de edad. En los mismos hechos, varias personas resultaron heridas.

Las autoridades buscan establecer las circunstancias del ataque y dar con el paradero de los responsables, por lo que activaron un plan candado.