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Familia paisa pide celeridad en la investigación del crimen de una mujer en Noruega

Los familiares de Jaysulis Yanet Andrés Pérez están a la espera de repatriar su cuerpo tras ser asesinada presuntamente por su pareja sentimental en Noruega. El hombre ya se presentó ante las autoridades.

Jaysulis Yanet Andrés Pérez, oriunda de Carepa, fue asesinada en Oslo, Noruega
Suministrada a BLU Radio
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

La incertidumbre sobre las circunstancias en las que murió Jaysulis Yanet Andrés Pérez, una mujer de 35 años oriunda de Carepa, en el Urabá antioqueño, continúa acompañando a sus familiares, quienes esperan conocer detalles del crimen que habría sido cometido por su pareja sentimental en Noruega.

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La mujer había viajado a ese país a comienzos de septiembre con la intención de reencontrarse con el hombre con quien sostenía una relación desde hacía cerca de tres años y con quien, según sus allegados, tenía planes de matrimonio.

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Sin embargo, el pasado 26 de octubre fue encontrada sin vida en la vivienda que compartían, ubicada en el noroccidente de Oslo, en un caso que permanece bajo investigación de las autoridades de ese país.

Marcela Reyes, hermana de la víctima, aseguró que la familia todavía desconoce aspectos fundamentales de lo ocurrido. Entre las preguntas pendientes está la identificación del arma que habría sido utilizada para acabar con la vida de Jaysulis, así como las circunstancias exactas en las que se produjo la agresión.

Noruega
Noruega
Foto: Unsplash

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"No se ha conseguido el arma con la que él la mató. No sabemos si fue arma blanca. Por eso a ella le hicieron una necrosis el viernes para identificarlo. Pero cómo fue sábado, domingo, las autoridades no trabajan allá. Estamos en la espera de que ellos se puedan comunicar con nosotros" indicó.

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El señalado responsable fue capturado y, de acuerdo con la información entregada por la familia, habría confesado su participación en los hechos. Ahora permanece a la espera de que las autoridades definan su situación jurídica, mientras comienza el proceso judicial para esclarecer lo sucedido y establecer las responsabilidades correspondientes.

En medio de la espera, el consulado de Colombia en Noruega adelanta gestiones para facilitar la repatriación del cuerpo y brindar acompañamiento a los familiares. También trabaja en la orientación y representación legal de los afectados en el proceso judicial.

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"Las autoridades no se han puesto en contacto con nosotros directamente. La cónsul me dice que ellos lo van a hacer y me van a asignar un abogado de oficio para que comience los trámites de perpetraje, trámites para una indemnización", señaló.

La familia de la víctima solicitó a las autoridades celeridad en los trámites necesarios para lograr traer de regreso su cuerpo al país y despedirla en su tierra natal.

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