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Carepa

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Bomberos en Colombia
Antioquia

Bomberos en Carepa, Antioquia, suspendieron atención de emergencias por falta de recursos

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Capturan a hombre que habría abusado de una menor de 14 años en Carepa, Urabá

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Policía y Ejército cruzaron disparos en plena vía pública de Carepa, ¿qué sucedió?

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Sicarios en moto asesinaron a subintendente del Gaula en Urabá

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Mujer fue apuñalada en su casa en Carepa, Antioquia

Jóvenes muertos
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Trágico accidente vial deja tres jóvenes muertos en el Urabá antioqueño

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Cayó alias 'Bola 8', señalado cabecilla del Clan del Golfo en Urabá, Antioquia

Puente caído en Carepa.
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Al menos dos semanas tardaría instalación de puente militar tras afectaciones en Carepa, Antioquia

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Creciente súbita arrasó puente en zona rural de Carepa, Antioquia; 15 veredas están incomunicadas

Avioneta accidentada en Carepa, Antioquia
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Avioneta se precipitó a tierra en Carepa, Antioquia, dejando a su piloto herido

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