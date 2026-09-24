Capturan a alias ‘Yolima’, esposa de ‘Pinocho’, cabecilla principal de Los Pachenca en el Caribe

El presidente Abelardo De La Espriella anunció dos grandes operaciones este jueves que golpearon a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. En la principal de ellas, se logró la captura de Yolima Johana Murgas Guzmán, pareja sentimental de Fredy Castillo Carrillo, alias 'Pinocho', señalado cabecilla de la estructura mencionada.

Ese operativo se llevó a cabo de forma simultánea en las poblaciones de Santa Marta y Ciénaga, donde la Policía Nacional y el Ejército realizaron seis allanamientos y capturaron a 13 personas.

Dentro del mismo fueron incautadas cocaína, munición, celulares, panfletos intimidatorios y más de 29 millones de pesos en efectivo. Del mismo modo, anunció el presidente, fue hallada una tarjeta bancaria a nombre de alias 'Pinocho'

En otra operación que llevó por nombre Kratos, las autoridades de antinarcóticos, en coordinación con la DEA y la Fiscalía, capturaron en Santa Marta y Barranquilla a cuatro narcotraficantes solicitados en extradición por Estados Unidos.



La investigación estableció una conexión de esta organización con el Cártel de Sinaloa, a través de alias ‘Flash’ o ‘Comando 200’. Asimismo, se informó que la red tenía capacidad para enviar más de dos toneladas de cocaína al mes hacia Estados Unidos y, al parecer, lo hacían con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

“He ordenado seguir la ruta del dinero e investigar a quienes, incluso dentro del entorno familiar de estos bandidos, actúen como testaferros o cómplices. Hay que caminarles a todos”, fueron las palabras del presidente De La Espriella en sus redes sociales.

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“Voy a acabar con esta estructura criminal. Pinocho tiene las horas contadas. Él y todos los narcoterroristas de su grupo deben entregarse sin condición alguna, o les daré de baja como en derecho corresponde. Gracias a la Policía Nacional, al Ejército, a la Fiscalía y a la DEA por su trabajo”, finalizó.