Autoridades incautan una lancha y 856 kilos de cocaína cerca de Barranquilla

Durante una operación conjunta entre la Fuerza Aérea Colombiana, la Fuerza Naval del Caribe de la Armada de Colombia, la Primera División del Ejército Nacional y coordinada con la Policía Metropolitana de Barranquilla, fue hallada una embarcación tipo Go Fast, que presuntamente estaría relacionada con actividades de logística y transporte de sustancias ilícitas al servicio de organizaciones dedicadas al narcotráfico.

El hallazgo se produjo durante misiones de vigilancia y reconocimiento aéreo con aeronaves tipo SR-560 del Comando Aéreo de Combate No.3, contribuyendo a la ubicación y detección de la embarcación.

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Durante la operación Unidades del Grupo de Guardacostas Caribe, encontraron una lancha de color azul y blanco, cuya matrícula correspondería a España.



Además, en el desarrollo de esta misma operación, en una interdicción marítima en el mar Caribe por parte de la Armada de Colombia. fue hallada otra embarcación que se encontraba equipada con dos motores fuera de borda de 200 caballos de fuerza, tres ciudadanos colombianos a bordo y 35 bultos con 856 kilogramos de clorhidrato de cocaína, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para adelantar las verificaciones e investigaciones correspondientes.

“La Fuerza Aérea Colombiana continuará aportando sus capacidades de vigilancia, reconocimiento e inteligencia aérea en apoyo a las operaciones conjuntas y coordinadas, con el propósito de contribuir a la detección y afectación de las estructuras y actividades asociadas al narcotráfico en el Caribe colombiano”, se puede leer en un comunicado.