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Tres capturados por tráfico de drogas y armas en Bucaramanga y el área metropolitana

Los procedimientos fueron realizados por la Policía en Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta. Entre los elementos incautados hay marihuana, cocaína, bazuco, una escopeta y munición.

FOTO REFERENCIA CAPTURADO BUCARAMANGA.jpg
FOTO: Captura en Bucaramanga- Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

La Policía Metropolitana de Bucaramanga reportó la captura de varias personas durante procedimientos de registro y control adelantados en diferentes sectores, en los que fueron incautadas drogas y un arma de fuego.

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En Floridablanca, uniformados capturaron a un hombre en la calle 60 con carrera 17, en el barrio Trinidad. Durante el procedimiento le fueron encontradas 200 dosis de una sustancia que se asemeja a base de cocaína. El detenido deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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En otro procedimiento, la Policía capturó a dos hombres en Bucaramanga y Floridablanca, a quienes les fueron encontrados más de 2.000 gramos de sustancias estupefacientes, entre cocaína y marihuana. Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico de estupefacientes.

Por otra parte, en Piedecuesta, un taxista fue capturado durante un procedimiento de registro al vehículo que conducía. Según la Policía, en el taxi fueron encontrados una escopeta calibre 12 marca Mossberg, seis cartuchos, 2.000 gramos de marihuana y 88 dosis de bazuco.

El conductor fue detenido por los delitos relacionados con tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y tráfico de estupefacientes y quedó a disposición de la Fiscalía para su respectivo proceso judicial.

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Los procedimientos hacen parte de las acciones adelantadas por la Policía Metropolitana de Bucaramanga en el marco de la estrategia “Yo creo en una Metropolitana bonita y segura”

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