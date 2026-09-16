Tres capturados por tráfico de drogas y armas en Bucaramanga y el área metropolitana

La Policía Metropolitana de Bucaramanga reportó la captura de varias personas durante procedimientos de registro y control adelantados en diferentes sectores, en los que fueron incautadas drogas y un arma de fuego.

En Floridablanca, uniformados capturaron a un hombre en la calle 60 con carrera 17, en el barrio Trinidad. Durante el procedimiento le fueron encontradas 200 dosis de una sustancia que se asemeja a base de cocaína. El detenido deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En otro procedimiento, la Policía capturó a dos hombres en Bucaramanga y Floridablanca, a quienes les fueron encontrados más de 2.000 gramos de sustancias estupefacientes, entre cocaína y marihuana. Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico de estupefacientes.

Capturan a dos hombres con más de 2.000 gramos de estupefacientes en Bucaramanga y Floridablanca. Durante un procedimiento de registro, la Policía les halló cocaína y marihuana. Ahora deberán responder por el delito de tráfico de estupefacientes #MañanasBlu pic.twitter.com/EIXAnzacVc — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 16, 2026

Por otra parte, en Piedecuesta, un taxista fue capturado durante un procedimiento de registro al vehículo que conducía. Según la Policía, en el taxi fueron encontrados una escopeta calibre 12 marca Mossberg, seis cartuchos, 2.000 gramos de marihuana y 88 dosis de bazuco.



El conductor fue detenido por los delitos relacionados con tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y tráfico de estupefacientes y quedó a disposición de la Fiscalía para su respectivo proceso judicial.

Capturan a taxista por tráfico de armas y estupefacientes en Piedecuesta, Santander. mDurante un procedimiento de registro a un taxi, uniformados encontraron una escopeta calibre 12 marca Mossberg, seis cartuchos, 2.000 gramos de marihuana y 88 dosis de bazuco #VocesySonidos pic.twitter.com/XHsQIzBOty — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 15, 2026

Los procedimientos hacen parte de las acciones adelantadas por la Policía Metropolitana de Bucaramanga en el marco de la estrategia “Yo creo en una Metropolitana bonita y segura”