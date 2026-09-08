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‘Corazón al Parque’ llegará a Piedecuesta con valoraciones cardiovasculares gratuitas

La jornada se realizará este domingo 13 de septiembre en el Parque Principal, entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde. La atención estará dirigida a niños, jóvenes y adultos.

foto HIC cardiovascular.jpg
Jornada de valoraciones cardiovasculares
// Instituto Cardiovascular - FCV
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

El municipio de Piedecuesta será escenario este domingo 13 de septiembre de una nueva jornada de ‘Corazón al Parque’, una iniciativa liderada por el HIC Instituto Cardiovascular que busca acercar los servicios de prevención y detección temprana de enfermedades cardiovasculares a la comunidad.

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La actividad será gratuita y se desarrollará en el Parque Principal de Piedecuesta, desde las 8:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a valoración de enfermería, atención médica especializada y orientación relacionada con hábitos saludables y prevención de enfermedades del corazón.

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La iniciativa está especialmente dirigida a personas que presentan factores de riesgo cardiovascular, entre ellos hipertensión, diabetes, colesterol elevado, obesidad o tabaquismo. También se recomienda la asistencia de quienes hayan experimentado síntomas como dolor en el pecho, palpitaciones, fatiga o dificultad para respirar.

Atención especial para los niños

La jornada también tendrá un componente enfocado en la población infantil. Los organizadores recomiendan que los padres o cuidadores lleven a los menores cuando hayan identificado señales como cansancio excesivo durante el juego, dificultad para respirar, poca ganancia de peso, sudoración excesiva al alimentarse o coloración azulada en los labios o las uñas.

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También se invita a participar a niños con antecedentes de cardiopatías congénitas o que hayan sido sometidos previamente a una cirugía cardíaca.

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Para acceder a la jornada únicamente será necesario presentar el documento de identidad. En el caso de los menores de edad, deberán estar acompañados por su padre, madre o un cuidador responsable.

Además, las familias podrán llevar consigo exámenes médicos o historias clínicas anteriores que puedan aportar información relevante durante la valoración.

Con esta jornada, el HIC Instituto Cardiovascular busca fortalecer la prevención y facilitar el acceso de la ciudadanía a servicios especializados, teniendo en cuenta que algunas enfermedades cardiovasculares pueden avanzar durante años sin presentar síntomas evidentes.

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La invitación es a aprovechar esta jornada gratuita para conocer el estado de salud cardiovascular e identificar de manera oportuna posibles factores de riesgo o señales de alerta.

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