Osos hormigueros y reptiles, entre los animales muertos por incendios forestales en Girón

Los incendios forestales que han afectado diferentes zonas de Girón durante 2026 no solo han dejado extensas áreas de vegetación destruidas. También han provocado la muerte y lesiones de animales silvestres que habitaban estos ecosistemas y que, en medio de las llamas, quedaron sin posibilidad de escapar.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca, organismo que también atiende emergencias en Girón, más de 200.000 metros cuadrados de bosque han sido consumidos por el fuego este año. En medio de las labores de atención, los socorristas han encontrado evidencias de la afectación de especies como armadillos, reptiles, osos hormigueros y puercoespines.

Uno de los episodios más graves ocurrió el pasado 14 de agosto en la vereda El Pantano, donde el incendio permaneció activo durante seis días. Al avanzar sobre la vegetación, las llamas también alcanzaron los lugares donde diferentes especies encontraban refugio y alimento.

Entre los animales encontrados muertos había un armadillo que quedó reducido a su caparazón y restos óseos sobre el terreno quemado. Según la información recopilada por los bomberos, el animal pudo haber sido sorprendido por el fuego mientras permanecía en su madriguera.



En la misma zona fue hallada una víbora patoco sin vida. La emergencia también dejó imágenes de otros reptiles que intentaban desplazarse por el suelo ennegrecido para alejarse de las áreas afectadas.

Sin embargo, en medio de la destrucción también hubo animales que lograron ser rescatados. Durante las labores de control, los bomberos encontraron un oso hormiguero con quemaduras en las patas y el hocico. El ejemplar fue llevado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la CDMB, donde quedó bajo cuidado especializado.

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Otro de los rescates correspondió a un puercoespín que sobrevivió al incendio, aunque presentaba signos de afectación por las altas temperaturas y el humo. Estos casos obligaron a los organismos de emergencia a prestar atención no solo al avance de las llamas, sino también a la búsqueda de animales que permanecían atrapados o heridos.

El riesgo para la fauna, además, no desapareció cuando el fuego dejó de ser visible. En El Pantano se presentó combustión subterránea debido a la acumulación de hojas, ramas y otros materiales orgánicos en el suelo. Estos elementos pueden conservar altas temperaturas y mantener puntos calientes durante varios días.

La situación representa un peligro adicional para especies que viven o se refugian bajo tierra, entre la hojarasca o en madrigueras, pues pueden quedar expuestas al calor incluso después de que el incendio parece estar controlado.

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Ante este panorama, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca reiteró el llamado a la comunidad para evitar quemas de basura, fogatas y las denominadas quemas controladas, debido al riesgo de que una pequeña fuente de fuego termine extendiéndose y afectando grandes extensiones de bosque.