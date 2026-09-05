Incendios forestales en Boyacá y Cundinamarca: comunidades y bomberos atienden emergencias

Un incendio forestal mantiene en alerta a los habitantes de Coper, en el occidente de Boyacá, donde la comunidad y voluntarios de la zona trabajan para evitar que las llamas continúen avanzando sobre áreas de vegetación seca.

La emergencia se registra en una zona de pastizales y ha generado preocupación entre los habitantes debido a la dificultad para establecer un frente de control. Videos registrados desde el sector muestran la magnitud de las llamas y las condiciones en las que se desarrollan las labores para intentar contener el fuego.

De manera preliminar, se ha señalado que el incendio habría comenzado luego de la ruptura de una cuerda de alta tensión, que presuntamente habría generado fuego sobre la vegetación. Esta versión deberá ser establecida por las autoridades encargadas de investigar las causas de la emergencia.

Mientras se espera el apoyo de los organismos de socorro, habitantes y voluntarios se han sumado a las labores de atención. La comunidad hizo además un llamado a las personas que tengan la posibilidad de desplazarse hasta el sector para apoyar las acciones destinadas a controlar el incendio.



La situación por incendios forestales también es compleja en Cundinamarca. El gobernador Jorge Emilio Rey informó que seis conflagraciones están siendo atendidas en los municipios de Pacho, Bojacá, Caparrapí y Albán.

De acuerdo con Rey, los cuerpos de bomberos del departamento se encuentran desplegados en los diferentes puntos afectados y, en algunos sectores, cuentan con el acompañamiento de habitantes que se han sumado a las labores para contener las llamas.

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En Pacho, uno de los incendios registra cerca de un 70 % de control, mientras que en Bojacá y Caparrapí las labores están concentradas en evitar que el fuego siga avanzando hacia nuevas zonas.

Seis incendios forestales son atendidos a esta hora en #Pacho, #Bojacá, #Caparrapí y #Albán. Los cuerpos de Bomberos de Cundinamarca están desplegados en los puntos afectados y, donde ha sido necesario, la comunidad también se ha sumado a las labores.



En Pacho, uno de los… pic.twitter.com/R9AGXrBluX — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) September 5, 2026

En Albán, por su parte, los organismos de respuesta adelantan una evaluación para determinar la magnitud de la emergencia y establecer las posibles afectaciones.

La Gobernación de Cundinamarca aseguró que, a través de la dependencia de Gestión del Riesgo, mantiene comunicación con las administraciones municipales y los cuerpos operativos para hacer seguimiento a la evolución de las emergencias y determinar si se requiere trasladar recursos adicionales a las zonas afectadas.