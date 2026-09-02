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Blu Radio  / Nación  / Drones y aeronaves refuerzan combate de incendios forestales en Colombia ante aumento de alertas

Drones y aeronaves refuerzan combate de incendios forestales en Colombia ante aumento de alertas

El Ideam mantiene 180 municipios bajo algún nivel de alerta, mientras los organismos de emergencia refuerzan el monitoreo de zonas de difícil acceso.

Cundinamarca contará con un helicóptero para combatir incendios forestales ante la llegada de El Niño
Cundinamarca contará con un helicóptero para combatir incendios forestales ante la llegada de El Niño
Foto: CAR Cundinamarca
Por: María Camila Molano
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Actualizado: 2 de sept, 2026

Según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en Colombia permanecen activos al menos 6 incendios forestales, 4 de ellos en Tolima, 1 en Valle del Cauca y otro en Norte de Santander.

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La extensión de las conflagraciones y las dificultades para ingresar a algunas zonas han obligado a los organismos de emergencia a apoyarse cada vez más en herramientas tecnológicas para conocer la dimensión de los incendios, identificar los puntos de mayor temperatura y definir desde dónde atacar las llamas.

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El sargento Iver Escobar, del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, explicó en diálogo con Blu Radio que los drones han permitido detectar incendios, establecer qué tan grandes son y reconocer los sectores por donde pueden ingresar los equipos en tierra.

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Incendios forestales
Foto: Gobernación Tolima

Aunque aseguró que las capacidades actuales permiten atender las emergencias, advirtió que será necesario continuar fortaleciendo los equipos a medida que evolucionan las herramientas disponibles.

“Los equipos para nosotros en el momento son suficientes, pero sí, obviamente, se necesitan más equipos. La tecnología y todos los medios avanzan día a día, entonces necesitamos más equipos para poder hacer un control mucho más efectivo”, aseguró Escobar.

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Ante la magnitud de los incendios se está desplegando toda la capacidad aérea para atender esta emergencia, esto le dijo a Blu Radio, el capital de la Policía del Grupo de Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados (SIART).

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“Identificamos esos focos de mayor concentración de calor, tenemos comunicación con las aeronaves tripuladas, les damos las coordenadas y ellos hacen todo el tema de control del fuego por medio de las aeronaves Black Hawk o AT-802”, señaló Murcia.

Entre las aeronaves que utiliza la Policía Nacional están los helicópteros UH-60 Black Hawk y los aviones AT-802. Estos últimos son capaces de realizar descargas de alrededor de 800 galones de agua y asperjar agentes extintores sobre las zonas con incendios activos.

Fenómeno de El Niño en Colombia: aumenta el riesgo de incendios forestales
Fenómeno de El Niño en Colombia: aumenta el riesgo de incendios forestales
Creado con IA Grok

El último boletín del Ideam, actualizado este 1 de septiembre, reporta 180 municipios con algún nivel de alerta por amenaza de incendios de cobertura vegetal. De estos, 33 están en alerta alta, 87 en moderada y 60 en baja.

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La región Andina concentra la mayor cantidad, con 123 municipios, seguida por la Pacífica con 44, Caribe con 12 y Orinoquía con 1. Entre los departamentos con municipios en alerta alta aparecen Tolima, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y Antioquia.

El Ideam recomendó mantener activos los planes de prevención y atención de incendios y pidió a los cuerpos de bomberos disponer de los elementos necesarios para responder oportunamente, mientras persistan las condiciones que favorecen la propagación del fuego.

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