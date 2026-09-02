Volcán Puracé sigue inquietando: Servicio Geológico reporta sismos, ceniza y cambios en el suelo

El volcán Puracé continúa bajo vigilancia debido a los cambios registrados en su actividad durante las últimas semanas. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) mantiene desde hace varios días la alerta Naranja y emitió este miércoles 2 de septiembre una nueva actualización sobre el comportamiento de la cadena volcánica Los Coconucos.

La entidad advirtió que los diferentes parámetros monitoreados continúan teniendo niveles elevados de actividad, por lo que el volcán permanece en un estado de alteración importante.

El suelo cerca del volcán Puracé sigue deformándose

De acuerdo con el boletín publicado este miércoles, continúa predominando el registro de señales sísmicas relacionadas con el movimiento de fluidos dentro de los conductos del volcán. Entre estas se encuentran las señales de tipo “tremor”, que corresponden a movimientos sísmicos continuos asociados con la actividad interna del volcán. Estas señales se han localizado debajo del cráter del Puracé, a menos de 2 kilómetros de profundidad.



También continúa el aumento de los sismos relacionados con el “fracturamiento de roca”, es decir, movimientos que se producen cuando las rocas dentro de la estructura volcánica se rompen debido a cambios en el interior del volcán. El SGC identificó alrededor de 100 de estos eventos, ubicados entre 10 y 15 kilómetros al nororiente del Puracé y a profundidades de entre 6 y 11 kilómetros.

La mayor magnitud registrada entre estos movimientos fue de 2,7 ML. Uno de ellos fue reportado como sentido a las 11:52 a. m. de este 2 de septiembre por habitantes de los municipios de Totoró y Puracé, Cauca.

Nueva imagen del volcán Puracé // Foto: SGC

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El SGC también señaló que continúa un proceso de “deformación lenta del suelo” en el sector ubicado entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga. En términos sencillos, se trata de cambios graduales en la forma o posición del terreno que son detectados mediante los instrumentos de monitoreo.

Otro de los fenómenos registrados fue una emisión de ceniza que se presentó desde las 2:00 p. m. del martes 1 de septiembre y continuaba hasta este miércoles. Sin embargo, las cámaras web de vigilancia no pudieron confirmar visualmente esta emisión debido a las condiciones atmosféricas en la parte alta de la cadena volcánica.

En cuanto a los gases, el monitoreo mantiene evidencia de emisiones de dióxido de azufre (SO₂) y de un aumento en la concentración de dióxido de carbono (CO₂) medida en el suelo. Estos datos hacen parte de los indicadores que usa el SGC para evaluar los cambios en la actividad del volcán.

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Por otra parte, la entidad informó que no se han identificado anomalías térmicas asociadas con el fondo del cráter, de acuerdo con los datos disponibles en plataformas de información satelital.

¿Por qué el volcán Puracé sigue en alerta Naranja?

El SGC explicó que, en términos generales, los valores registrados mediante las diferentes metodologías de monitoreo durante las últimas semanas corresponden a los máximos alcanzados, superando los niveles considerados habituales para el comportamiento del volcán.

Por esta razón, la entidad considera que existe una alteración importante en su actividad y mantiene el estado de alerta Naranja, que corresponde a un volcán con cambios importantes en los parámetros monitoreados.

El SGC también aclaró que mientras permanezca esta alerta pueden presentarse variaciones temporales en los niveles de actividad. Es decir, la actividad puede disminuir durante algunos momentos frente a días o semanas anteriores, pero esto no significa necesariamente que el volcán haya regresado a un nivel estable.

Para pasar nuevamente a alerta Amarilla, se requiere un periodo prudencial en el que sean evaluados todos los parámetros monitoreados y se identifiquen tendencias que permitan establecer una estabilidad confiable.

Desde las 2:30 p. m. del 1 de septiembre de 2026 hasta el momento de publicación del presente boletín, registramos cerca de 100 sismos asociados al fracturamiento de roca, localizados entre 10 y 15 km al nororiente del volcán Puracé – cadena volcánica Los Coconucos. Además,… pic.twitter.com/0ItC6P9gLd — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 2, 2026

Recomendaciones para las comunidades

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Ante este escenario, el SGC recomendó a la población no acercarse a las zonas de los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, ni a las cabeceras de los ríos que nacen en estos sectores.

La entidad recordó que pueden ocurrir de manera repentina emisiones de gases y ceniza, acompañadas de la expulsión de fragmentos de roca. Además, la acumulación de ceniza y otros materiales expulsados podría generar flujos de lodo de menor alcance, que pueden desplazarse por las zonas cercanas.

El organismo también recomendó consultar únicamente los boletines diarios y los canales oficiales del SGC para conocer la evolución del proceso, así como seguir las instrucciones de las autoridades locales y departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Cadena volcánica Los Coconucos. Foto: Parque Nacional Natural Puracé.