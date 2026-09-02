La molestia del presidente en consejo de seguridad en Norte de Santander por ausencia de mandatarios

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, manifestó su molestia durante un consejo de seguridad llevado a cabo recientemente en Norte de Santander por la inasistencia del gobernador del departamento y el alcalde de Cucutá.

La furia del mandatario se desató ante la inasistencia de las principales autoridades de la región, justo después de que un grave atentado con carro bomba sacudiera a Los Patios.

Un desplante institucional en pleno "rancho ardiendo"

El Consejo de Seguridad fue convocado con urgencia tras un letal ataque terrorista en el municipio vecino de Los Patios. Sin embargo, al iniciar la reunión, la mesa principal evidenció notorias ausencias.



El alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo, no asistió debido a que se encontraba en Bogotá en actividades del Congreso, mientras que el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, llegó tarde a la cita presidencial. Tampoco se hizo presente el alcalde de Los Patios, Alexis Allende.

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Este hecho generó fuertes críticas entre analistas y en el propio Gobierno nacional, cuestionando que los mandatarios locales, quienes usualmente imploran la intervención y ayuda del Ejecutivo, no estuvieran presentes como anfitriones en su propio territorio en un momento de crisis tan apremiante.

La advertencia de De la Espriella

Durante su intervención, el presidente De la Espriella advirtió que su administración no retrocederá ante el terrorismo y prometió recuperar el control del departamento.

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"Los vamos a combatir y los vamos a liberar. Vamos a liberar este departamento de la violencia por la razón o por la fuerza", sentenció de manera contundente.

No obstante, el señalamiento más grave del jefe de Estado apuntó a las posibles complicidades locales. El presidente sugirió que el éxito de los recientes atentados criminales obliga a investigar eventuales vínculos entre funcionarios públicos y grupos al margen de la ley.

"Cuando los bandidos están ganando es porque están asociados con el gobierno, y aquí se acabó esa asociación criminal", enfatizó De la Espriella, lanzando una dura advertencia a los mandatarios de la región:

"No vamos a permitir que tampoco mandatarios seccionales ni locales terminen aliados con estos bandidos porque los vamos a hacer pagar también", finalizó.

