De La Espriella reporta 12.575 capturas y 38,6 toneladas de droga incautadas desde el 7 de agosto

El presidente Abelardo De La Espriella entregó un nuevo balance de la ofensiva de la fuerza pública contra las organizaciones criminales y el narcotráfico. {

Según informó el primer mandarario, durante las últimas 24 horas se registraron 18 capturas, siete sometimientos a la justicia y la recuperación de cuatro menores de edad.

De acuerdo con el reporte, en medio de las operaciones también murió un integrante del Clan del Golfo. De La Espriella señaló que ningún miembro de la fuerza pública fue asesinado ni resultó herido durante las acciones adelantadas en diferentes zonas del país.

El jefe de Estado destacó además los resultados contra las redes dedicadas al narcotráfico. Las autoridades incautaron 3.316 kilogramos de marihuana, cinco kilogramos de cocaína, 25 kilogramos de base de coca y 1.120 kilogramos de hoja de coca.



¡La ofensiva de nuestra Fuerza Pública sigue dando resultados!



En las últimas 24 horas logramos 18 capturas, 7 sometimientos a la justicia, 4 menores recuperados y un integrante del Clan del Golfo muerto en desarrollo de operaciones. Ningún miembro de nuestra Fuerza Pública fue… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 2, 2026

Según las cifras entregadas por el presidente, en este periodo la fuerza pública ha logrado 12.575 capturas, la incautación de 38.637 kilogramos de estupefacientes y el retiro de 1.318 armas de fuego de circulación. En cuanto a la erradicación de cultivos ilícitos, el mandatario reportó que han sido intervenidas 1.089,8 hectáreas sembradas con coca.

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El presidente aseguró que la lucha contra el narcotráfico es una de las prioridades de su administración y advirtió que las operaciones contra las estructuras criminales continuarán. “El peor cáncer de Colombia es el narcotráfico, y lo vamos a acabar con la ayuda de Dios y de nuestra fuerza pública”, afirmó De La Espriella.