Presidente De La Espriella reporta baja de homicidios en Barranquilla tras refuerzo de seguridad

Barranquilla sumó durante el mes de agosto 57 homicidios en total, es decir, 15 más que los 42 ocurridos en el mismo periodo del año anterior.

La noticia es que la tendencia a la baja comenzó en la última semana de ese mes, ya que solo se presentaron ocho casos, la cifra más baja durante una semana en los últimos seis meses.

La última vez que se tuvo una estadística similar en el año fue en la segunda semana de febrero, según anunció el mismo presidente Abelardo De La Espriella, quien fundamentó estos resultados en la ofensiva que ordenó contra las bandas criminales.

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De hecho, ya fue confirmada la llegada de los primeros 50 uniformados que harán parte de los Bloques de Seguridad Urbana creados por presidencia.

“Tenemos las tomas focalizadas en los sitios de mayor incidencia delictiva de la ciudad, donde, con capacidades institucionales y todo nuestro portafolio de especialidades, conformamos un grupo especial para intervenir y hacer actividades que brinden seguridad a nuestra comunidad. Asimismo, destacar la llegada de 50 nuevos uniformados de nuestro grupo Unipol, que tiene capacidades especiales y estará actuando para brindar seguridad en todo el área metropolitana”, afirmó el coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

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De acuerdo a los datos suministrados por el presidente De La Espriella, entre el 22 y el 31 de agosto, se ejecutaron 7 operaciones y 22 allanamientos, logrando 39 capturas, entre ellas 4 cabecillas, y afectando estructuras como Los Costeños, el Clan del Golfo, Los Pepes y Los Porteños.

Además, se realizaron 165 incautaciones, entre ellas, 10 armas de fuego, una granada, celulares, SIM cards y otros elementos, golpeando sus economías criminales en $210 millones.

La reducción de homicidios en la última semana de agosto fue del 58 %, ahora el reto será frenar la cifra general, teniendo en cuenta que en lo que va del año ya se tienen 442 asesinatos en Barranquilla, 133 más que todos los ocurridos en 2024, donde fueron 309.