Los ‘nini’ en Barranquilla: el 36% de los jóvenes de la ciudad no trabaja ni estudia

En Barranquilla viven 492.294 jóvenes, es decir, casi una de cada cuatro personas en la ciudad es joven, por lo que sus oportunidades son un asunto estratégico para el futuro de la capital del Atlántico, sin embargo, el 36 % del total de la población juvenil, unas 175.231 personas, son jóvenes entre los 14 y los 28 años que no estudian, no trabajan o se encuentran en la informalidad.

Lo anterior reposa en un informe elaborado por las iniciativas Goyn Barranquilla y NuestraBarranquilla, incubadas por la Fundación Corona, y el cual contó con la colaboración de la Universidad del Norte, la Universidad Simón Bolívar y Fundesarrollo.

El objetivo del informe es promover acciones para que los jóvenes de Barranquilla tengan trayectorias sostenibles, teniendo en cuenta que si bien hubo avances en la reducción del desempleo juvenil entre 2022 y 2025, actualmente el 18,8 % de jóvenes en edad de trabajar se encuentra desempleado, es decir casi 2 de cada 10.

“Esta tasa prácticamente duplica la de la población adulta de la ciudad, que se ubica en 9,8 %”, advierte el documento.



En medio de este panorama llaman la atención los emprendimientos como alternativa de los jóvenes para salir adelante. De hecho, el 45 % de los emprendimientos nace por necesidad, la mitad o más pertenece a estratos bajos y, más preocupante aún, estos jóvenes no tienen experiencia laboral antes de empezar y no han recibido formación previa en negocios, por lo que una vez activan su proyecto, obtienen ingresos inferiores a un salario mínimo.

"En Barranquilla y área metropolitana, las barreras para la empleabilidad juvenil, sin duda, no obedecen a una falta de talento, mucho menos de aspiraciones, sino a desigualdades que limitan el acceso a oportunidades reales para todos y todas. Los jóvenes de estrato 1 y 2 enfrentan tasas de desempleo superiores al 23%, duplican al del resto de la ciudad", indicó

Diana Senior, directora de la iniciativa NuestraBarranquilla.

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Y es que la ciudad ha presentado avances en el acceso a la educación posmedia, con un 56,7 % en tránsito a la educación superior; no obstante, 5 de cada 10 jóvenes que buscan empleo ya culminaron algún nivel de educación posmedia, lo que representa una señal de que el desafío apunta a lograr que la formación se conecte con las oportunidades laborales disponibles, sobre todo en lo que tiene que ver con las competencias adquiridas en la etapa escolar en relación con la demanda del mercado.

Salud mental

A todo lo anterior se suman alertas relacionadas con salud mental. El informe advierte que el bienestar emocional condiciona la posibilidad de estudiar, trabajar y sostener un proyecto de vida: en 2025, el 57 % de los intentos de suicidio registrados en Barranquilla correspondieron a jóvenes entre 15 y 29 años.

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A esto se suman los hallazgos del estudio sobre salud mental de la Alianza 4U, en el que el 35,4 % de estudiantes participantes reportó síntomas moderados o severos de depresión, el 26,5 % de ansiedad y el 58,4 % dificultades significativas de sueño.