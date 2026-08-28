Continúan traslados de reclusos en cárceles de Barranquilla: enviaron cuatro más a la cárcel Ternera

En Barranquilla siguen dándose traslados de privados de la libertad considerados de alto riesgo en la cárceles de esa ciudad. La madrugada de este viernes se desarrolló un nuevo operativo, en el que la Policía sacó de la Cárcel Distrital cuatro internos señalados de pertenecer a las estructuras criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Grillos’.

Blu Radio conoció que estos hombres, quienes están privados de la libertad por delitos como hurto, porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir y homicidio, estarían ejerciendo control de actividades ilícitas desde el centro de reclusión, pero además generando conflictos internos.

Ante esta situación, las autoridades dispusieron su traslado hacia la cárcel de Ternera, en Cartagena, como parte de las medidas que se vienen adoptando con la orden del presidente Abelardo De La Espriella, para evitar que personas privadas de la libertad continúen delinquiendo desde los centros carcelarios.

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Estos traslados se suman a los 20 que fueron hechos el pasado martes de otros miembros de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, quienes fueron llevado hacia Bogotá y serán rotados cada 15 días de centros carcelarios para evitar que siguan delinquiendo.

Incautan celulares en la Penitenciaría El Bosque

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Los recientes traslados se suman al allanamiento en dos patios de de la Penitenciaría El Bosque y La Modelo, en Barranquilla, y La Tramacúa, en Valledupar, para frenar la ola de extorsiones que se lleva a cabo en diferentes regiones del país.

Este primer procedimiento, ordenado además por el presidente Abelardo De La Espriella, dio como resultado la incautación de 18 celulares en Barranquilla y dos más en Valledupar. Lo que informan las autoridades es que dos de los dispositivos tendrían información clave en las investigaciones que se adelantan contra presuntos cabecillas de la banda ‘Los Costeños’.

En el mismo allanamiento logró el decomiso de tarjetas SIM card, cargadores, libretas con información de victimas de extorsión y droga. Estos estaban ocultos en caletas ubicadas en techos, baños y otros lugares de difícil acceso.