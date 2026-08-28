Incautan celulares con información de 'Los Costeños' en cárceles de Barranquilla y Valledupar

En cuestión de días, tal como fue impartido en un reciente consejo de seguridad en Barranquilla, la Fuerza Pública ha ido cumpliendo las órdenes dadas por el presidente Abelardo De La Espriella para acabar con la extorsión carcelaria.

No solo se materializó el traslado de 20 peligrosos criminales desde el complejo carcelario de El Bosque hacia Bogotá, sino que a esto le siguió un allanamiento realizado por la Policía y la Fiscalía en los patios de la Penitenciaría y La Modelo en Barranquilla, así como en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa.

Estos operativos dieron como resultado la incautación de al menos 20 celulares, y lo que reportan las autoridades es que dos de los dispositivos tendrían información relevante en las investigaciones que se adelantan contra presuntos cabecillas de la banda ‘Los Costeños’.

En una acción articulada, la Fiscalía General de la Nación y @PoliciaColombia realizaron diligencias de registro y allanamiento en dos patios de los establecimientos carcelarios El Bosque y La Modelo, en Barranquilla, y en La Tramacúa, en Valledupar. El objetivo: ubicar… pic.twitter.com/NiGf8Yk8Sn — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 27, 2026

Del mismo modo, en el allanamiento se logró el decomiso de tarjetas SIM, cargadores, libretas y hojas con información sobre víctimas de extorsión y hasta estupefacientes. Todo estaba oculto en caletas ubicadas en techos y baños para evadir los controles.

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Vale decir que, como parte de la estrategia para frenar la extorsión carcelaria, conocimos que los reclusos dedicados a esto, como los que fueron trasladados desde Barranquilla, serían rotados de cárceles cada 15 días y que serían sometidos a celdas de aislamiento para evitar que sigan delinquiendo.

Paralelamente, las autoridades también realizaron operativos de allanamiento en otros centros penitenciarios del país, como Picaleña, Bellavista y Barne, para también frenar la extorsión carcelaria.