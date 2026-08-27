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Chocó y Eje Cafetero reactivan el 95% de sus atractivos turísticos tras el terremoto en el país

Desde el Congreso de Anato en Barranquilla se esperan recolectar al menos 685 millones de pesos para donarlos a las agencias afectadas por en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero

Rafael Díaz, presidente de Anato Eje Cafetero, y Carolina Clavijo, presidenta de Anato Antioquia-Chocó.
Rafael Díaz, presidente de Anato Eje Cafetero, y Carolina Clavijo, presidenta de Anato Antioquia-Chocó.
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de ago, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Un total de 685 millones de pesos es el monto aproximado que esperan recaudar desde la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo en su congreso en Barranquilla, con el fin de donarlo a las empresas del sector afectadas por el terremoto en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero, siendo esta última una de las regiones más golpeadas con cerca de 450 empleos en vilo.

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Precisamente, Anato informó que fueron abiertas nuevamente las puertas de los principales lugares turísticos de estas regiones para reactivar la economía y evitar que haya más cancelaciones. Rafael Díaz, presidente de la asociación en Eje Cafetero, indicó que ya los interesados pueden acercarse a los parques y también a las poblaciones famosas como Salento y Filandia, donde las autoridades están desviando los recorridos hacia las zonas que no están derrumbadas.

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“No toda región tuvo las mismas afectaciones. Pereira fue la ciudad más afectada, junto con Manizales y Armenia. El 60% de la capacidad hotelera de Risaralda está funcionando. El Parque del Café, en Quindío; Panaca ya está abierto y el Parque Ukumarí. El hotel Sonesta está muy cerca, así que en este momento es importante que puedan ir”, declaró a Blu Radio.

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En el Eje Cafetero, 42 agencias turísticas resultaron con afectaciones, las cuales están recibiendo todo el acompañamiento por parte de Anato y también se les están habilitando coworkings a las que perdieron sus oficinas.

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Por su parte, Chocó ha logrado reactivar el funcionamiento del 95% de sus atractivos turísticos tras la emergencia del terremoto, según confirmó desde Barranquilla la presidenta de Anato Antioquia-Chocó, Carolina Clavijo.

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Ella dice que la estrategia será impulsar el turismo con la temporada de avistamiento de ballenas que se extenderá hasta el mes de noviembre, y con la que esperan la llegada de al menos 3.000 visitantes.

“Actualmente tenemos una habilitación del 95%, se puede visitar toda la parte de avistamiento de ballenas o Bahía Solano, partes que tienen tanto potencial turístico. Y que por supuesto, aportan al motor económico y el desarrollo de esta región. La invitación es que no cancelen, sino que viajemos, apoyemos a todos los operadores, a los prestadores de servicios turísticos, a los hoteleros, a la parte gastronómica porque lo necesitamos”, agregó.

La estrategia es similar para Cali, donde esperan recibir una cantidad importante de turistas para el Festival Mundial de la Salsa y la Feria de Cali, que tendrán lugar en el segundo semestre del año.

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