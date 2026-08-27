Chocó y Eje Cafetero reactivan el 95% de sus atractivos turísticos tras el terremoto en el país

Un total de 685 millones de pesos es el monto aproximado que esperan recaudar desde la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo en su congreso en Barranquilla, con el fin de donarlo a las empresas del sector afectadas por el terremoto en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero, siendo esta última una de las regiones más golpeadas con cerca de 450 empleos en vilo.

Precisamente, Anato informó que fueron abiertas nuevamente las puertas de los principales lugares turísticos de estas regiones para reactivar la economía y evitar que haya más cancelaciones. Rafael Díaz, presidente de la asociación en Eje Cafetero, indicó que ya los interesados pueden acercarse a los parques y también a las poblaciones famosas como Salento y Filandia, donde las autoridades están desviando los recorridos hacia las zonas que no están derrumbadas.

“No toda región tuvo las mismas afectaciones. Pereira fue la ciudad más afectada, junto con Manizales y Armenia. El 60% de la capacidad hotelera de Risaralda está funcionando. El Parque del Café, en Quindío; Panaca ya está abierto y el Parque Ukumarí. El hotel Sonesta está muy cerca, así que en este momento es importante que puedan ir”, declaró a Blu Radio.

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En el Eje Cafetero, 42 agencias turísticas resultaron con afectaciones, las cuales están recibiendo todo el acompañamiento por parte de Anato y también se les están habilitando coworkings a las que perdieron sus oficinas.

Por su parte, Chocó ha logrado reactivar el funcionamiento del 95% de sus atractivos turísticos tras la emergencia del terremoto, según confirmó desde Barranquilla la presidenta de Anato Antioquia-Chocó, Carolina Clavijo.

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Ella dice que la estrategia será impulsar el turismo con la temporada de avistamiento de ballenas que se extenderá hasta el mes de noviembre, y con la que esperan la llegada de al menos 3.000 visitantes.

“Actualmente tenemos una habilitación del 95%, se puede visitar toda la parte de avistamiento de ballenas o Bahía Solano, partes que tienen tanto potencial turístico. Y que por supuesto, aportan al motor económico y el desarrollo de esta región. La invitación es que no cancelen, sino que viajemos, apoyemos a todos los operadores, a los prestadores de servicios turísticos, a los hoteleros, a la parte gastronómica porque lo necesitamos”, agregó.

La estrategia es similar para Cali, donde esperan recibir una cantidad importante de turistas para el Festival Mundial de la Salsa y la Feria de Cali, que tendrán lugar en el segundo semestre del año.