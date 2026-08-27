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Canal de acceso a Barranquilla sube su calado a 10.4 metros

Bernardo Silva, capitán de puerto en la ciudad, explicó que la disminución del caudal por el Fenómeno del Niño ha disminuido la afectación negativa que produce el sedimento.

Bernardo Silva Flórez, capitán de Puerto de Barranquilla
Bernardo Silva Flórez, capitán del Puerto de Barranquilla.
Alejandro Rosales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de ago, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

De 10 a 10.4 metros aumentó el calado autorizado en el canal de acceso al Puerto de Barranquilla, una condición que permite que a la capital del Atlántico ingresen buques con una mayor carga.

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Bernardo Silva Flórez, capitán de Puerto de Barranquilla, destacó que estas condiciones favorables se están presentando, muy a pesar de que en otros departamentos la llegada del Fenómeno de El Niño ya está causando problemas de sedimentación y bajo nivel del río Magdalena.

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Explica Silva que esto se debe a que la disminución del caudal del Magdalena está arrastrando menos sedimentos, lo que le genera mayores rendimientos al dragado, optimiza los estudios batimétricos y disminuye la afectación que genera el arrastre de sedimento, lodo y la interacción del río y mar, brindando mayor estabilidad en el nivel de profundidad del canal de acceso.

“A pesar de la afectación que está viviendo el país por este fenómeno climatológico a nosotros en Barranquilla, en los 22 kilómetros donde estamos administrando el ciclo de dragado permanente, la disminución de los caudales está generando la poca movilización y acumulación de sedimentos. Esto optimiza el plan de dragado, el análisis batimétrico y disminuye la afectación negativa que produce el sedimento, el lodo, la interacción del río y el mar con la cuña salina y por ende brinda mayor estabilidad”, argumentó el capitán Silva.

El anuncio lo dio el oficial en medio del foro 'Río Magdalena: el río de la patria como eje económico y social' en el que Cormagdalena presentó el plan de obras de encauzamiento de la arteria fluvial, y con el que se busca mejorar su navegabilidad y el desarrollo de en la arteria fluvial, que se desarrolló este jueves en el Pabellón de Cristal del Gran Malecón.

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Precisamente, en este evento, Cormagdalena presentó los estudios para realizar las obras de encauzamiento del río Magdalena para mejorar la navegabilidad y la economía de más de 130 poblaciones ribereñas.

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El proyecto tendrá un costo cercano a los 800.000 millones de pesos, con obras que irán desde Barrancabermeja hasta el canal de acceso al puerto de Barranquilla, explicó Jorge Mario Tinoco, subdirector de Navegación y Desarrollo Sostenible de Cormagdalena.

“En total son cerca de $800.000 millones de pesos divididos en dos sectores: aproximadamente $396.000 millones en el sector Barrancabermeja y Barranquilla y 404.000 en el canal de acceso al Puerto de la capital del Atlántico”, contabilizó Tinoco.

Agregó que las obras de encauzamiento del Río Magdalena “intervienen los sectores más críticos, ubicados en el canal de acceso a Barranquilla, entre Bolívar y Atlántico, además de los departamentos de Antioquia, Bolívar y Santander. También incluye un tramo entre Mompox y Magangué cubriendo también otra porción en el departamento del Magdalena”.

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Este foro reunió más de 50 alcaldes del Caribe colombiano, los gobernadores de Bolívar, Sucre y Santander, Yamil Arana, Lucy García y Juvenal Díaz Mateus, el alcalde Alejandro Char, el director de Cormagdalena, Álvaro Redondo, Manuel Buitrago, presidente de la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla y Zoraida Molina, presidenta del Consejo Directivo de Asoportuaria.

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