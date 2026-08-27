Air-e logra financiación de $1 billón para su infraestructura eléctrica en la región Caribe

Luego de varios meses de negociaciones, la empresa Air-e Intervenida suscribió un contrato con China National Machinery Exports and Imports Corporation (CMC), que es una comercializadora internacional de maquinaria, en el que recibirán hasta $1 billón de pesos para modernizar y fortalecer su infraestructura eléctrica en el Caribe.

De acuerdo con Air-e, los recursos estarán destinados a proyectos de renovación tecnológica de subestaciones de potencia, ampliación y expansión de las redes de distribución y transmisión y atención de las necesidades de crecimiento de la demanda de energía.

“Esta es una buena noticia para nuestra gente. Estamos pensando en nuestros usuarios y en la necesidad de brindarles un servicio cada vez más confiable, con una infraestructura moderna y con mayor capacidad para responder a las necesidades de la región”, destacó el agente Especial de Air-e Intervenida, Jaime Mesa Buitrago.

Sobre el contrato

Tiene una duración de 60 meses y las inversiones deberán ser aprobadas por un comité técnico.

Además, en el esquema de pago se estableció que habrá un año de gracia contado a partir de la entrada en funcionamiento de la infraestructura financiada.

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En otras palabras, Air-e comenzará a pagar la financiación un año después de que las obras hayan sido culminadas y puestas en operación y a una tasa de interés de 5.2% efectivo anual.

“Para Air-e Intervenida, este acuerdo constituye una oportunidad para recuperar el ritmo de las inversiones que requiere la región Caribe y avanzar en soluciones estructurales que permitan superar parte de los rezagos existentes en materia de infraestructura eléctrica. Más allá de atender contingencias, la posibilidad de acceder a recursos de esta magnitud permitirá trabajar en obras de fondo que mejoren las condiciones de la red y contribuyan a elevar la calidad y continuidad del servicio”, señaló la empresa en un comunicado.

“Cada proyecto que se ejecute con estos recursos tendrá como propósito final beneficiar a los usuarios. Queremos que las inversiones se traduzcan en mejores condiciones de la infraestructura eléctrica, mayor capacidad y confiabilidad del servicio para las familias, los comercios, las industrias y las instituciones de nuestra región”, finalizaron.