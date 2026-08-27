Barranquilla se alista para ser sede de Miss Universe Colombia en octubre: así será la agenda

Desde el 5 hasta el próximo 10 de octubre, Barranquilla será escenario de una semana cargada de turismo, belleza y grandes experiencias con el Miss Universe Colombia. El concurso en el que Colombia elegirá a su próxima representante para la 75.ª edición del concurso Miss Universo, que tendrá lugar en Puerto Rico.

No es la primera vez que la capital del Atlántico alberga esta convocatoria, pues en el año 2024 también fue realizada en la ciudad con un impacto turístico de más de 17.000 visitantes. Para esta ocasión, serán dispuestos nuevos escenarios como el Gran Malecón, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, Puerto Mocho y la Luna del Río, entre otros.

“¡Barranquilla vuelve a ser sede de Miss Universe Colombia! Las mujeres que representan la belleza, la calidez humana y la esencia de las regiones del país se reunirán en nuestra ciudad para la elección de Miss Universe Colombia 2026. Durante su visita, las candidatas y sus acompañantes también podrán disfrutar de nuestros atractivos y conocer todo lo que nos hace únicos. Seguimos atrayendo grandes eventos que reciben visitantes y mueven la economía”, fueron las palabras del alcalde Char por sus redes sociales.

La llegada de las candidatas a la ciudad

La concentración oficial comenzará el lunes 5 de octubre con la llegada de las candidatas a Barranquilla. Durante toda la semana, las representantes de diferentes regiones de Colombia participarán en una agenda diseñada para mostrar su preparación, capacidad de liderazgo, comunicación, cercanía y compromiso social.

Asimismo, de la mano de la primera dama, Katia Nule, participarán en labores sociales y actividades que les permitirán acercarse a las comunidades, conocer la transformación de la ciudad y recorrer algunos de sus principales atractivos turísticos y culturales.

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“Para Barranquilla es una gran satisfacción recibir nuevamente a Miss Universe Colombia. Que el certamen elija nuestra ciudad como sede principal es una muestra de la confianza que existe en nuestra capacidad para recibir grandes eventos y ofrecer experiencias de calidad. Seguimos trabajando para que Barranquilla se proyecte ante Colombia y el mundo como una ciudad preparada, conectada, con infraestructura y con una oferta turística y cultural cada vez más amplia”, señaló Madelaine Certain, la gerente de Proyectos Especiales de la Alcaldía distrital.

La edición de este año reafirma su mensaje de unión nacional bajo el lema “Colombia Unida”. Es por eso, que parte de lo recaudado en las entradas del evento será donado a las familias colombianas afectadas por el terremoto.

La agenda culminará el 10 de octubre con la elección y coronación de Miss Universe Colombia® 2026 en el Salón Jumbo del Country Club.