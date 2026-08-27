Abatido alias ‘Urías Perdomo’, mano derecha de ‘Calarcá’, en bombardeo en Guaviare

Juan Antonio Agudelo Salazar, alias ‘Úrias Perdomo’, señalado como mano derecha de alias ‘Calarcá’, murió durante un operativo militar contra las disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare. La información preliminar conocida este jueves indica que ‘Urías Perdomo’ murió durante la operación AMÓN, desplegada en la madrugada en una zona rural del municipio de El Retorno, contra campamentos del Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura vinculada a las disidencias lideradas por ‘Calarcá’.

De acuerdo con la información entregada por el presidente Abelardo De La Espriella, la operación comenzó con un bombardeo de precisión contra los campamentos. Posteriormente, comandos de la Fuerza Pública ingresaron al área para continuar las operaciones por tierra y asegurar el sector. Por alias ‘Urías Perdomo’, las autoridades ofrecían una recompensa de 400 millones de pesos.

Urías Perdomo, era un hombre clave en la estructura de alias ‘Calarcá’. Era requerido por extorsión, amenazas a la población y atentados contra la fuerza pública y desminadores en Caquetá. Aunque fue detenido el 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia) durante la interceptación del Ejército a una caravana de la UNP, quedó en libertad debido a su condición de negociador de paz.

Operación continúa en Guaviare

El balance preliminar da cuenta de ocho integrantes de las disidencias muertos. Sin embargo, la identidad de los cuerpos y las circunstancias exactas de las muertes aún deben ser verificadas por las autoridades. Durante el operativo, las tropas incautaron 11 fusiles y cinco ametralladoras, además de abundante material de intendencia.

Las Fuerzas Militares mantienen el despliegue en la zona rural de El Retorno para consolidar el área y establecer el balance definitivo de la operación.

Publicidad

El presidente De La Espriella aseguró que la acción representa un golpe contra las estructuras criminales que operan en el territorio nacional y afirmó que el Gobierno mantendrá la ofensiva contra sus principales cabecillas.

“La operación continúa y nuestras tropas avanzan en la consolidación de la zona. Colombia debe saber que estamos pasando a la ofensiva. Los grandes cabecillas y sus estructuras criminales no tendrán escondite ni santuario en ninguna parte del territorio nacional”, afirmó el mandatario.