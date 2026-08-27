Cancillería no ha recibido reportes de colombianos afectados por emergencia en Nepal

En las últimas horas se registró una masiva riada que impactó el distrito de Rasuwa, al norte de Nepal. Según el último reporte de las autoridades hay al menos 359 fallecidos tras la emergencia. Es por eso que la Cancillería en Colombia abrió sus canales de atención, sin embargo, no ha recibido reportes de colombianos afectados.

"Ni la Embajada en India, ni el Consulado de Colombia en Nepal, que es honorario, hemos tenido reportes hasta el momento de colombianos afectados por esta tragedia", dijo el embajador de Colombia en India, Víctor Hugo Echeverri.

El embajador también aclara que el gobierno sigue de cerca la situación, en coordinación con las autoridades, y hasta el momento no se ha recibido ninguna solicitud de asistencia por parte de familias colombianas.

La recomendación del embajador es que los colombianos se abstengan de viajar a la zona afectada, atendiendo las recomendaciones de las autoridades locales.



"La Embajada de Colombia en India mantiene activos sus canales de atención para los colombianos y sus familiares que requieran información o asistencia relacionada con esta emergencia:

