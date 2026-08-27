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Blu Radio  / Nación  / Bombardeo contra disidencias de ‘Calarcá’ deja 8 muertos en Guaviare, confirma presidente

Bombardeo contra disidencias de ‘Calarcá’ deja 8 muertos en Guaviare, confirma presidente

El presidente Abelardo De La Espriella informó que la operación comenzó con un bombardeo de precisión contra campamentos del Bloque Jorge Suárez Briceño, en zona rural de El Retorno. La operación continúa en el área.

Disidencias de las Farc
Disidencias de las Farc
Foto: AFP
Por: Felipe García
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

Una operación de la fuerza pública contra estructuras criminales vinculadas a las disidencias de las Farc de la facción de alias 'Calarcá' dejó, de manera preliminar, ocho integrantes dados de baja en el departamento del Guaviare, según informó el presidente Abelardo De La Espriella.

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La operación, denominada AMÓN, se desarrolló durante la madrugada en zona rural del municipio de El Retorno. De acuerdo con el anuncio del presidente, las acciones estuvieron dirigidas contra campamentos utilizados por integrantes del bloque Jorge Suárez Briceño, una de las estructuras señaladas por las autoridades como parte de la organización de alias 'Calarcá'.

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El mandatario explicó que la operación comenzó con un bombardeo de precisión sobre los campamentos y posteriormente se produjo el ingreso de comandos de la fuerza pública para continuar las acciones en tierra y avanzar en el control del sector.

Como resultado preliminar del operativo, fueron reportados ocho integrantes dados de baja. Además, las tropas incautaron 11 fusiles y cinco ametralladoras, junto con abundante material de intendencia. El balance podría cambiar debido a que las operaciones todavía se mantienen en desarrollo.

Las tropas permanecen desplegadas en la zona rural de El Retorno y, según el anuncio del presidente, avanzan en la consolidación del área después de la acción militar. La operación continúa mientras se verifica el resultado completo de las acciones y el material encontrado en los campamentos.

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“La operación continúa y nuestras tropas avanzan en la consolidación de la zona. Colombia debe saber que estamos pasando a la ofensiva. Los grandes cabecillas y sus estructuras criminales no tendrán escondite ni santuario en ninguna parte del territorio nacional”, indicó.

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