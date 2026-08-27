Reportan nuevo sismo de magnitud 4.4 en Colombia

Un sismo de magnitud 4,4 se registró este jueves 27 de agosto de 2026 en el departamento del Chocó, de acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurrió a las 10:25 de la mañana, hora local, y tuvo como referencia un punto ubicado cerca del municipio de Sipí.

Según la información entregada por el SGC, el epicentro del sismo estuvo localizado a 17 kilómetros de Sipí, Chocó, mientras que la profundidad calculada fue de 43 kilómetros. El boletín ubica el evento en las coordenadas 4,54 grados de latitud y -76,74 grados de longitud. La información corresponde al reporte actualizado del organismo encargado del monitoreo de la actividad sísmica en Colombia.

¿Dónde ocurrió el temblor de hoy en Colombia?

El epicentro fue establecido en jurisdicción cercana a Sipí, en el departamento del Chocó, una zona del occidente colombiano que forma parte de un territorio con actividad sísmica.

El mapa publicado por el SGC muestra el punto del epicentro en una zona ubicada al occidente de la cordillera Occidental. En el mismo gráfico aparecen municipios como Quibdó, Pereira, Manizales, Armenia y Cali, además de diferentes estaciones de monitoreo sísmico.



La ubicación y profundidad del evento son parámetros que pueden ser ajustados por el SGC a medida que se analizan nuevos registros obtenidos por la Red Sismológica Nacional de Colombia. La propia entidad advierte en sus boletines que la información suministrada está sujeta a cambios.

Magnitud y profundidad del sismo

Los datos preliminares entregados en el boletín son:

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Magnitud: 4,4

Hora: 10:25 a. m.

Fecha: 27 de agosto de 2026

Municipio de referencia: Sipí, Chocó

Distancia del epicentro: 17 kilómetros de Sipí

Profundidad: 43 kilómetros

Latitud: 4,54

Longitud: -76,74

El SGC explica que la magnitud corresponde a la cantidad de energía liberada por un sismo en el lugar donde se origina. Esta medición es diferente de la intensidad, que describe los efectos y la forma en que el movimiento es percibido en distintos lugares. (SGC)

SGC mantiene monitoreo de la actividad sísmica

El reporte se conoce semanas después del fuerte sismo registrado el 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó, evento que alcanzó una magnitud de 7,4 y una profundidad de 103 kilómetros, de acuerdo con la actualización oficial del Servicio Geológico Colombiano. El organismo indicó entonces que se trató del sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante el siglo XXI. (SGC)

Sin embargo, el reporte de este jueves corresponde a un nuevo evento, con epicentro localizado cerca de Sipí y una magnitud de 4,4.

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El SGC recomienda consultar sus canales oficiales para conocer las actualizaciones sobre la actividad sísmica del país. Además, dispone de la herramienta Sismo Sentido, mediante la cual los ciudadanos pueden informar si percibieron un movimiento y cuáles fueron sus efectos. Estos reportes permiten estimar la intensidad del sismo en diferentes lugares. (SGC)

Por ahora, el boletín actualizado establece una magnitud de 4,4, una profundidad de 43 kilómetros y un epicentro ubicado a 17 kilómetros de Sipí, Chocó. La entidad mantiene la advertencia de que los datos pueden estar sujetos a modificaciones conforme avance el procesamiento de la información sísmica.

