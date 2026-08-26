Sismo sacudió Santander y provocó evacuaciones: 26 agosto de 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 26 de agosto de 2026:



Un sismo de magnitud 5,1 sacudió Santander y varias regiones del país. El movimiento tuvo epicentro en Los Santos y provocó la evacuación preventiva de edificios en Bucaramanga, Ocaña, Tunja y Manizales. Las autoridades no reportaron inicialmente daños ni personas lesionadas.

y varias regiones del país. El movimiento tuvo epicentro en y provocó la evacuación preventiva de edificios en Bucaramanga, Ocaña, Tunja y Manizales. Las autoridades no reportaron inicialmente daños ni personas lesionadas. Una avalancha en Nepal deja al menos 160 muertos y más de 400 desaparecidos . Las autoridades atribuyen preliminarmente la riada a un terremoto que habría provocado un deslizamiento de tierra y bloqueado el cauce de un río en la frontera con el Tíbet.

. Las autoridades atribuyen preliminarmente la riada a un terremoto que habría provocado un deslizamiento de tierra y bloqueado el cauce de un río en la frontera con el Tíbet. La Cámara pidió a la Fiscalía entregar el expediente del proceso contra Álvaro Uribe por presuntos vínculos con el paramilitarismo. La Comisión de Acusación considera que debe asumir la investigación por el delito de concierto para delinquir, mientras se define qué autoridad tiene competencia sobre el caso.

por presuntos vínculos con el paramilitarismo. La Comisión de Acusación considera que debe asumir la investigación por el delito de concierto para delinquir, mientras se define qué autoridad tiene competencia sobre el caso. El presidente Abelardo De La Espriella endureció su discurso contra los grupos armados ilegales. Durante el reconocimiento de la nueva cúpula militar y del director de la Policía, aseguró que ningún funcionario de su Gobierno está autorizado para acercarse a organizaciones ilegales y advirtió que la Fuerza Pública enfrentará a quienes intenten desestabilizar el país.

endureció su discurso contra los grupos armados ilegales. Durante el reconocimiento de la nueva cúpula militar y del director de la Policía, aseguró que y advirtió que la Fuerza Pública enfrentará a quienes intenten desestabilizar el país. La reforma pensional comenzará a aplicarse en abril de 2027. Las mujeres que tengan al menos 715 semanas cotizadas y los hombres con 865 semanas al corte podrán quedar cobijados por el régimen de transición. Quienes pasen al nuevo sistema conservarán sus ahorros en las AFP hasta el momento de pensionarse y deberán completar al menos 1.000 semanas para acceder a una pensión.

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