Razón de la reunión entre jefe del Comando Sur de EEUU y el Gral. Erick Rodríguez: estará mindefensa

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, viajará este jueves a las 7:00 de la mañana a Tumaco, Nariño, junto con el Comandante General de las Fuerzas Militares, general Erick Rodríguez y el ministro de Defensa, Jorge Mora, en uno de sus primeros encuentros de carácter operativo con los nuevos altos mandos en Colombia.

El general Donovan llegó ayer al país acompañado de varios representantes estadounidenses. Sin embargo, la delegación no participó en la ceremonia de reconocimiento de tropas de la nueva cúpula militar y policial de Colombia. El encuentro de este jueves en Tumaco tendrá un enfoque distinto y estará concentrado en asuntos de seguridad, lucha contra el narcotráfico y cooperación entre los dos países.

La delegación estará acompañada por el comandante general de las Fuerzas Militares, mayor general Erick Rodríguez, y el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora. La decisión de realizar la reunión en Tumaco responde a la importancia estratégica de esta zona del Pacífico nariñense dentro de las rutas utilizadas por las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Por esta región salen importantes cargamentos de droga con destino a Centroamérica y posteriormente hacia Estados Unidos. La presencia de estructuras armadas ilegales y las condiciones geográficas de la costa Pacífica convierten a Tumaco y su área de influencia en un punto prioritario para las operaciones de interdicción y control de las rutas marítimas.



Durante el encuentro se revisarán las capacidades con las que cuenta actualmente la Fuerza Pública colombiana y las herramientas que Estados Unidos tiene previsto aportar para fortalecer las operaciones contra el narcotráfico. El propósito es establecer cómo esa cooperación puede traducirse en una mayor capacidad para detectar, interceptar y bloquear los cargamentos que salen por esta zona del país.

La visita del jefe del Comando Sur ocurre, además, en un momento de transición de la cúpula militar colombiana y marca uno de los primeros espacios de coordinación directa entre los nuevos comandantes de las Fuerzas Militares y uno de los principales responsables de la cooperación militar estadounidense en la región.