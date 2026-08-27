Superfinanciera fija alivios financieros a damnificados por terremoto; hay un año para solicitarlo

Tras el terremoto del pasado 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, en Chocó, la Superintendencia Financiera ordenó a bancos, aseguradoras y fondos de pensiones y cesantías aplicar medidas urgentes de alivio para proteger el dinero de las personas afectadas en las zonas de desastre.

La decisión busca que quienes sufrieron daños en sus viviendas o perdieron sus ingresos no tengan que preocuparse por el cobro inmediato de sus deudas ni por perder su buen historial crediticio.

Sismo hoy en Colombia Foto:; ChatGPT

De acuerdo con el Decreto 1171 de 2026, los alivios aplican en 12 departamentos: Chocó, Antioquia, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, además de cualquier otra zona impactada por el sismo y sus réplicas.

¿Cuáles son las principales ayudas para la gente?

Los bancos deberán renegociar préstamos vigentes otorgando hasta el doble del plazo original para pagar, sin cobrar intereses de mora ni aumentar las tasas acordadas.



La solicitud se podrá radicar durante los 12 meses que dure la declaratoria de desastre (hasta el 11 de agosto de 2027, extensible a 2028 si hay prórroga). Una vez iniciado el trámite, el banco y el deudor tendrán máximo 90 días para firmar el acuerdo, tiempo en el que se congelarán todos los intereses.

Durante un año no se harán reportes negativos en Datacrédito a quienes se acojan a las medidas, manteniendo su calificación de crédito intacta.

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Las aseguradoras deberán acelerar el pago de indemnizaciones por daños y habilitar puntos de atención prioritaria en las zonas afectadas.

Se agilizarán los trámites ante fondos de pensiones y el FNA para usar cesantías en reparación o compra de vivienda.

Los deudores afectados por el terremoto podrán solicitar alivios y refinanciar sus créditos hasta el 11 de agosto de 2027, fecha en que termina el plazo inicial de la emergencia.