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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Coordinan acciones para retorno a Chocó de indígenas que llegaron desplazados a Medellín

Coordinan acciones para retorno a Chocó de indígenas que llegaron desplazados a Medellín

Un total de 64 menores de edad y 36 adultos de la comunidad indígena Emberá Katío son atendidos por parte de la Alcaldía de Medellín.

Comunidades Emberá en Chocó cierran reparación tras 13 años de espera
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Foto: Unidad Para las Víctimas.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

Tras la llegada de 100 integrantes de la comunidad indígena Emberá Katío que tuvieron que desplazarse a la ciudad desde el sector El 90, en el municipio de El Carmen de Atrato, Chocó, debido a las confrontaciones armadas, la Alcaldía de Medellín confirmó que activó una ruta de atención integral para estas familias.

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Entre los desplazados se encuentran 64 niñas, niños y adolescentes y 36 adultos, por lo que indicaron que la Gerencia Étnica dispuso un espacio para recibir a la comunidad, acompañar su declaración y avanzar en la caracterización de las familias para establecer sus principales necesidades.

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Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, indicó que las autoridades mantienen comunicación con entidades nacionales y la Fuerza Pública para evaluar las condiciones de seguridad en el territorio de origen. El Ejército informó su disposición para brindar acompañamiento y protección en la zona, con miras a un eventual retorno cuando existan condiciones seguras y este sea voluntario.

"Venimos brindándole todas las garantías. Se va a hacer todo un diagnóstico y se está hablando con la con el ejército para saber la situación real de seguridad para un posible retorno, un posible regreso, brindándole toda la seguridad", destacó Arcila.

La respuesta busca identificar requerimientos en salud, alimentación, protección y alojamiento, como lo explicó el gerente de Etnias, Johnatan David Hernández Serna.

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"Desde acá estamos acompañando a los niños también en una atención integral con enfoque étnico y esperamos que se puedan resolver la esta contingencia lo más pronto posible para garantizar la vida, sobre todo, y la etnidad y los derechos de estos grupos étnicos", dijo.

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La situación ocurre en medio de una emergencia humanitaria en Chocó. La Defensoría del Pueblo alertó sobre desplazamientos y confinamientos derivados de los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo en Sipí y Nóvita. El organismo señaló que seis comunidades étnicas, con unas 405 familias y 1.366 personas, están en riesgo.

Frente a ello, el Ministerio Público pidió activar de inmediato las rutas de atención humanitaria, garantizar condiciones seguras para quienes abandonan las zonas afectadas y reforzar la protección de niños, adultos mayores y población étnica.

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