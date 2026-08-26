Ejército intenta llegar a zonas de conflicto en Norte antioqueño; hay más de 300 desplazados

Tras varios días de salir de las veredas Filadelfia, El Torrente, La Rica y San Luis, del corregimiento de El Aro en Ituango, ante el temor por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, todavía no hay garantías para el retorno de los desplazados.

El censo de afectados cerró en 143 familias integradas por 301 personas desplazadas de sus viviendas, las cuales están siendo atendidas en albergues del municipio, uno de ellos el Centro Cultural "Orfa Machado de Gallo" del municipio.

Entretanto, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 10 Coronel Atanasio Girardot de la Cuarta Brigada mantienen presencia en El Aro pero aún no han logrado llegar hasta los puntos en los que se dieron los combates, acción necesaria para el retorno seguro de las familias.

"Son, por ejemplo, una mujer de 80 años de edad y otras personas en situación de discapacidad, que esto no les ha permitido poder salir de de la vereda. Según el censo que se tiene, van 300 personas que han llegado al municipio de Ituango. Se están ubicando en 3 albergues que ha dispuesto la administración municipal", indicó Abdón López es el personero de Ituango.



Mientras sigue el drama humanitario, el personero reveló información que ha suscitado una polémica que involucra a Empresas Públicas de Medellín, que presuntamente habría dificultado el traslado de los desplazados que han venido saliendo de sus veredas.

Sobre el caso, la compañía señaló en un comunicado que un bus llegó a la portería a las 4:29 de la tarde del 24 de agosto sin aviso previo ni autorización, por lo que debió esperar mientras la Alcaldía formalizaba la solicitud, trámite que tomó cerca de una hora.

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La empresa destacó que otros vehículos sí habían transitado por la vía con los permisos correspondientes y aseguró que actuó de manera oportuna, garantizando tanto la movilidad para el apoyo humanitario como la seguridad de la central y de su personal.

EPM precisó que la vía Puerto Valdivia–Sitio de Presa es una vía industrial y no está habilitada para el tránsito frecuente de vehículos particulares. Para utilizarla, las personas o administraciones deben informar previamente y contar con la autorización correspondiente.

Finalmente, aseguraron que este procedimiento es conocido por las autoridades municipales y la comunidad, y que han facilitado el ingreso y salida de vehículos en el marco de los acuerdos establecidos con la Alcaldía de Ituango.