En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Incendios forestales
Reforma pensional
Sismos hoy
Reconstrucción de Colombia
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ejército intenta llegar a zonas de conflicto en Norte antioqueño; hay más de 300 desplazados

Ejército intenta llegar a zonas de conflicto en Norte antioqueño; hay más de 300 desplazados

El censo de afectados cerró en 143 familias integradas por 301 personas desplazadas de sus viviendas, las cuales están siendo atendidas en albergues del municipio.

Ituango, Antioquia.
Ituango, Antioquia.
Foto: Mi pueblo en Facebook.
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

Tras varios días de salir de las veredas Filadelfia, El Torrente, La Rica y San Luis, del corregimiento de El Aro en Ituango, ante el temor por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, todavía no hay garantías para el retorno de los desplazados.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El censo de afectados cerró en 143 familias integradas por 301 personas desplazadas de sus viviendas, las cuales están siendo atendidas en albergues del municipio, uno de ellos el Centro Cultural "Orfa Machado de Gallo" del municipio.

Últimas noticias

Comunidades Emberá en Chocó cierran reparación tras 13 años de espera
Antioquia

Coordinan acciones para retorno a Chocó de indígenas que llegaron desplazados a Medellín

366581_Tarazá. Foto: BLU Radio
Antioquia

Tres cuerpos fueron hallados en zona rural de Tarazá en medio de disputas entre Clan del Golfo y ELN

Entretanto, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 10 Coronel Atanasio Girardot de la Cuarta Brigada mantienen presencia en El Aro pero aún no han logrado llegar hasta los puntos en los que se dieron los combates, acción necesaria para el retorno seguro de las familias.

"Son, por ejemplo, una mujer de 80 años de edad y otras personas en situación de discapacidad, que esto no les ha permitido poder salir de de la vereda. Según el censo que se tiene, van 300 personas que han llegado al municipio de Ituango. Se están ubicando en 3 albergues que ha dispuesto la administración municipal", indicó Abdón López es el personero de Ituango.

Mientras sigue el drama humanitario, el personero reveló información que ha suscitado una polémica que involucra a Empresas Públicas de Medellín, que presuntamente habría dificultado el traslado de los desplazados que han venido saliendo de sus veredas.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Sobre el caso, la compañía señaló en un comunicado que un bus llegó a la portería a las 4:29 de la tarde del 24 de agosto sin aviso previo ni autorización, por lo que debió esperar mientras la Alcaldía formalizaba la solicitud, trámite que tomó cerca de una hora.

Lea también:

CNE.jpg
Política

Estos son los nueve magistrados que conformarán el Consejo Nacional Electoral

Incendio forestal en el Tolima.
Nación

Gobierno nacional anuncia medidas para atender a productores afectados por incendios en Tolima

Publicidad

La empresa destacó que otros vehículos sí habían transitado por la vía con los permisos correspondientes y aseguró que actuó de manera oportuna, garantizando tanto la movilidad para el apoyo humanitario como la seguridad de la central y de su personal.

EPM precisó que la vía Puerto Valdivia–Sitio de Presa es una vía industrial y no está habilitada para el tránsito frecuente de vehículos particulares. Para utilizarla, las personas o administraciones deben informar previamente y contar con la autorización correspondiente.

Finalmente, aseguraron que este procedimiento es conocido por las autoridades municipales y la comunidad, y que han facilitado el ingreso y salida de vehículos en el marco de los acuerdos establecidos con la Alcaldía de Ituango.

Relacionados

Noticias de hoy

Ituango

Disidencias Farc

Clan del Golfo

Ejército Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad