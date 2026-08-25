Tres cuerpos fueron hallados en zona rural de Tarazá en medio de disputas entre Clan del Golfo y ELN

Tres cuerpos sin vida fueron encontrados y posteriormente trasladados desde el corregimiento El Doce, en zona rural de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, en medio de las confrontaciones que mantienen el Clan del Golfo y el ELN por el control territorial en esta zona del departamento.

El hallazgo se conoció hacia las 2:00 de la madrugada del lunes 24 de agosto. De acuerdo con información preliminar de las autoridades, entre los cuerpos estaría alias 'Samir', señalado como cabecilla de la subestructura Yeison Leudo Chaverra del Clan del Golfo, con injerencia en los municipios de Caucasia, Cáceres y Tarazá.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que estas muertes se habrían producido durante enfrentamientos entre integrantes de las estructuras armadas que tienen presencia en la zona. También se investiga la posibilidad de que las víctimas estuvieran manipulando un artefacto explosivo improvisado cuando ocurrió el hecho.

Por ahora, las circunstancias exactas de las muertes son materia de investigación y las autoridades deberán establecer si los tres cuerpos corresponden a personas vinculadas a alguno de los grupos armados que se disputan el territorio.



La situación genera preocupación en el Bajo Cauca, donde en las últimas semanas se han registrado otros hechos violentos relacionados con la confrontación armada. El pasado 30 de julio fueron encontrados cuatro cuerpos con heridas provocadas, al parecer, por artefactos explosivos en el corredor que comunica a Tarazá, Valdivia, Cáceres y Anorí.

Además, en el corregimiento El Doce se registró recientemente una explosión al interior de una vivienda que dejó muerto al minero Álvaro Javier Flórez, dos personas lesionadas y una casa destruida.

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Las autoridades investigan si el hecho estuvo relacionado con la activación de un artefacto explosivo improvisado o con un ataque mediante dron.

En la zona tienen presencia la subestructura Yeison Leudo Chaverra del Clan del Golfo y Héroes y Mártires de Tarazá del ELN, enfrentadas por el control territorial. Ante este panorama, las autoridades han anunciado un incremento del pie de fuerza y el desarrollo de operaciones militares para contener a los grupos armados.