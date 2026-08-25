Capturan en Amagá, Antioquia, a practicante de psicología por presunto abuso a estudiante de Itagüí

En una acción desarrollada por la Policía Nacional, un joven de 24 años que se desempeñaba como practicante de psicología fue capturado por su presunta responsabilidad en el delito de acceso carnal violento agravado contra un estudiante en una institución educativa del municipio de Itagüí.

La investigación, adelantada durante cerca de tres meses por la Seccional de Protección y Servicios Especiales, permitió recolectar el material probatorio para que la autoridad judicial expidiera la orden de captura.

Según el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el implicado habría aprovechado su rol profesional para llevar a un alumno de octavo grado hasta un aula solitaria con la excusa de conversar sobre unas quejas, momento en el cual, en ausencia de otras personas, habría ejercido la fuerza para cometer los actos de carácter sexual.

"Habría aprovechado para acercarse a un estudiante de 8º grado de 13 años bajo el argumento de dialogar sobre unas quejas presentadas por otros estudiantes. El hoy capturado habría llevado al adolescente hasta un aula que se encontraba sola y, posteriormente, cometió esta conducta delictiva", afirmó.



Tras conocerse la denuncia, el sospechoso huyó hacia el municipio de Amagá para evadir a la justicia; sin embargo, las labores de inteligencia permitieron ubicarlo y dejarlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación para las respectivas audiencias preliminares