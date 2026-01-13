En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
Trancón en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Aumentan casetas de cobro en peaje de Amagá, Antioquia,  luego de quejas de conductores

Aumentan casetas de cobro en peaje de Amagá, Antioquia,  luego de quejas de conductores

Aseguraron que se trata de una medida temporal mientras avanzan en las obras de fondo para solucionar dificultades de movilidad en el corredor.

Publicidad

Publicidad

Publicidad