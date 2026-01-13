Aumentan casetas de cobro en peaje de Amagá, Antioquia,  luego de quejas de conductores

En medio de críticas de autoridades regionales para mejorar el tránsito desde y hacia el Suroeste de Antioquia, ya entraron en funcionamiento tres nuevas casetas de cobro en el peaje Amagá. Aseguraron que se trata de una medida temporal mientras avanzan en las obras de fondo para solucionar dificultades de movilidad en el corredor.

Luego de diferentes solicitudes de autoridades gobierno y el sector transportador en Antioquia, la concesión Covipacífico anunció importantes avances para mejorar el tránsito desde y hacia el Suroeste del departamento con la ampliación temporal del peaje Amagá.

Se trata de la puesta en servicio desde el lunes 12 de enero de tres carriles adicionales para el cobro, lo que, según la concesión, permitirá una operación más eficiente del peaje, especialmente en el sentido Medellín – Amagá, contribuyendo a la reducción de los tiempos de espera.

Esta precisamente ha sido una de las principales críticas a esta vía que registra alto flujo especialmente durante los fines de semana y temporadas de vacaciones. Hace un año la solicitud fue planteada así por el secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón.



“Que la ANI, el Invías tomen la decisión pronta de ampliar ese peaje a las ocho casetas con las que está diseñado. Lamentablemente, hemos tenido que padecer durante más de 5 años ese trancón por el embotellamiento cuando llegamos de doble calzada a una calzada”, aseguró.

Covipacífico destacó que esta medida adoptada como una solución temporal a la problemática de movilidad en la zona contará con uno de los carriles para pago exclusivo con medios electrónicos.

Finalmente, invitaron a los usuarios de la vía a optar por alternativas como el tiquete retorno, evitar realizar compras a vendedores informales y, en lo posible, llevar el valor exacto en efectivo.