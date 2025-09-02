Persisten cierres intermitentes de transportadores sobre Troncal del Café en peaje de Amagá

Sin acuerdo, así culminó la reunión que sostuvieron representantes del gremio transportador de carga y las autoridades en el peaje de Amagá, de la Troncal del Café, motivo por el que no solamente continúan la protesta que adelantan desde la madrugada del lunes, sino que ahora es un cierre intermitente.

Según confirmó la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia, en el kilómetro 86 de la vía La Mansa - Primavera, quienes adelantan el bloqueo permitirán el paso cada dos horas. Javier Muriel, líder de la comunidad que se está manifestando indicó que el paso será solo durante 15 minutos.

"Será una marcha pacífica, pero necesitamos que desde el Gobierno nacional, que desde la ANI, que Pacífico 1 nos escuchen y que sean solucionadas nuestras peticiones", declaró Muriel.

La protesta es por las restricciones que realiza la concesión Pacífico 1 en el sector de Sinifaná y los problemas de infraestructura vial que afecta la movilidad, que se suma a su petición de una tarifa especial en el peaje.

Un panorama diferente se registró en la manifestación que se adelantaba en el sector conocido como El Ciclista de la antigua vía a Caldas, donde transportadores de pasajeros bloquearon el paso expresando su inconformidad por obras ejecutadas durante la noche que obligan al cierre total del corredor. Carlos Mario Gutiérrez Arrubla, alcalde de La Estrella, habló de los acuerdos a los que se logró llegar con ese gremio, que levantó su bloqueó en la tarde de este lunes.

"Se les autorizó por parte del Área Metropolitana, como ente regulador de la movilidad, usar como ruta alterna para sus rutas la variante a Caldas. Entonces, ellos van a poder mandar unas unas busetas por la 50 y otras por la variante, para de esta manera transitar todos por la misma zona", indicó el mandatario.

Volviendo al bloqueo que aún sigue activo, que comenzó como un plan tortuga desde el sector de Camilo C, precisamente las novedades registradas en los últimos meses para el paso por estos tramos han generado solo durante 2025 pérdidas para el gremio transportador de carga cercanas a los 22.000 millones de pesos, según Anderson Quiceno, director ejecutivo de ATC.

Sobre estas inquietudes hasta el momento se ha conocido que el Ministerio de Transporte evaluará la solicitud radicada por la Agencia Nacional de Infraestructura para lograr desde inicio de 2026 tarifas diferencial en el peaje Amagá para habitantes de la zona, así como la continuación de gestiones para lograr ampliar este lugar de cobro y evitar largos trancones.