Choque múltiple en el peaje de la Autopista Norte en Bogotá complica la movilidad

Un grave accidente de tránsito se presentó en la tarde de este miércoles, 7 de enero, en el peaje Los Andes ubicado en la Autopista Norte de Bogotá, que comunica con los diferentes municipios de Cundinamarca. En video quedó registrado cómo varios vehículos resultaron averiados.

De acuerdo con las imágenes conocidas, en el kilómetro 1 de la autonorte, al menos tres vehículos particulares y dos buses de transporte público estuvieron involucrados en este choque múltiple en uno de los carriles del peaje, complicando la movilidad en esta zona en el sentido sur - norte.

Aparentemente, todo se generó porque un bus estrelló a un vehículo particular generando una reacción en cadena que implicó a otros dos carros y un segundo bus.

La Secretaría de Movilidad informó que agentes de Tránsito llegaron al lugar del accidente para gestionar el tráfico en la autopista, en especial porque este siniestro vial sucedió en plena hora pico, cuando cientos de vehículos salen de al ciudad para llegar a Chía y otros municipios aledaños.



No se ha determinado si este siniestro ha dejado heridos, pero en las imágenes se puede ver a los conductores de los vehículos afectados fuera de estos, mirando sus carros y realizando llamadas por celular.

Accidente peaje Autopista Norte Foto: suministrada

Por el momento se deconocen las causas exactas que llevaron a este choque múltiple en el peaje, por lo que las autoridades serán las que determinen si ocurrió por un error humano de un conductor o por alguna falla de un vehículo.

[06:47 p.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial entre dos buses y tres automóviles en la Autonorte con km.1, sentido Sur - Norte. (Peaje Andes)



👮‍♂️Se gestiona unidad de @tránsito. pic.twitter.com/pWaxxhXwQ8 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 8, 2026