Petro revela detalles de su llamada con Trump: ¿qué se discutió?

El presidente Gustavo Petro reveló los detalles de su primera conversación directa con el mandatario estadounidense, Donald Trump. El diálogo, que se extendió por 45 minutos, se produjo en un escenario de alta tensión tras la captura de Nicolás Maduro y buscó frenar el escalamiento de la crisis diplomática entre Bogotá y Washington.

Desde la Plaza de Bolívar, ante sus seguidores, Petro confirmó que la iniciativa del contacto buscó evitar un conflicto mayor en la región. El jefe de Estado colombiano fue enfático en la necesidad de mantener canales abiertos con la Casa Blanca para garantizar la estabilidad institucional.

En la conversación toqué dos temas y una solicitud: se restablezcan las comunicaciones entre cancillerías y presidentes. Si no se dialoga hay guerra, nos lo ha enseñado la historia de Colombia. Hablamos y restablecí comunicación por primera vez Aseguró el mandatario.

Según el relato del presidente Petro, la charla abordó de manera frontal los dos puntos que han generado fricción con la administración Trump. El primero, la situación política de Venezuela tras la detención de Maduro, y el segundo, la política de lucha contra las drogas, punto donde el mandatario colombiano presentó una defensa técnica de su gestión.

“Hablé dos cosas: Venezuela y narcotráfico. Le tuve que lanzar las cifras, por qué se me sindica si llevo 20 años luchando contra traquetos de alto poder y políticos aliados”, sentenció Petro ante sus simpatizantes.



El presidente detalló que en la llamada también se discutió la operatividad militar y judicial. “Le hablé de que con Maduro se habían coordinado operaciones, le dije de los bombardeos, lamentables, porque iban contra mandos que no estaban ahí. Le dije cómo habían aumentado las incautaciones de droga a 1.000 toneladas el año pasado. Le dije que 700 traquetos fueron extraditados con mi firma, incluido el hermano de Piedad Córdoba”, añadió.



Sobre Venezuela: llamada Petro - Trump

Frente a la situación en Venezuela, el presidente Petro también reveló qué le dijo: "Y después le hablé de Venezuela y le dije: yo le escribí a usted una carta, no sé si la leyó; alguien la pudo sacar y esa carta dice que podemos hacer una alianza. Hay una oportunidad inmensa, lo dice la humanidad. Necesitan que dejemos de consumir petróleo, carbón y gas”.

Petro hablando con Trump // Foto: suministrada

Una reunión confirmada en la Casa Blanca

La respuesta desde Washington no tardó en llegar. Donald Trump calificó la llamada como un "gran honor" y destacó el tono del presidente colombiano. Tras este deshielo diplomático, ambos mandatarios confirmaron que el Secretario de Estado, Marco Rubio, y la canciller colombiana ya coordinan los detalles de una reunión bilateral en la Casa Blanca.