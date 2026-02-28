En video quedó registrado el impacto de un misil iraní que sacudió zona urbana de Bahréin

En las últimas horas, se ha reportado una escalada en el conflicto bélico en Oriente Medio, después de que Donald Trump, desde la Casa Blanca, anunciara una ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, descrita como de “gran envergadura”. El objetivo declarado de esta operación es golpear capacidades estratégicas iraníes, incluyendo instalaciones aeronáuticas y misiles, bajo el argumento de eliminar amenazas consideradas inminentes para la seguridad de esos países.

La ofensiva ha tenido repercusiones más allá del territorio iraní. Además de videos y registros de bombardeos en varias ciudades de Irán, medios internacionales han reportado la suspensión de vuelos comerciales hacia y desde zonas del Medio Oriente debido al riesgo para la seguridad aérea.

Este escenario de confrontación marca una de las escaladas más serias del conflicto en Medio Oriente en años recientes, en el que las operaciones militares no sólo se concentran en objetivos estratégicos, sino que también afectan aeropuertos, espacios civiles y zonas urbanas, generando preocupación internacional por el posible impacto humanitario y económico de la crisis.



Un fuerte estruendo quedo registrado en video

Un fuerte estruendo interrumpió la rutina de un sector residencial y comercial de Bahréin cuando un misil iraní impactó en las inmediaciones de la ciudad, provocando una explosión visible a varios kilómetros de distancia. El momento quedó registrado en video y fue difundido por BBC News Mundo, mostrando la magnitud del ataque.

En los videos se observa una panorámica urbana con viviendas, locales comerciales y antenas de telecomunicaciones. De repente, una columna de humo oscuro se eleva tras la detonación, mientras el sonido del estallido rompe el silencio. El impacto genera preocupación entre los habitantes del área, que presencian la escena desde edificios cercanos.



El registro, compartido en redes sociales, evidencia cómo el proyectil cae en cuestión de segundos y detona con fuerza, dejando una nube densa que se expande rápidamente sobre el horizonte. Aunque el video no detalla víctimas ni daños específicos, el hecho se suma a la creciente tensión en Medio Oriente, donde los ataques con misiles se han convertido en una amenaza constante para la población civil.

Autoridades locales y organismos internacionales monitorean la situación mientras se evalúan las consecuencias del ataque. Este tipo de incidentes aumenta el temor por una posible escalada del conflicto en la región y sus efectos sobre la estabilidad política y la seguridad de los ciudadanos.

Los videos, que circulan ampliamente en plataformas digitales, se convierten en testimonio directo de un episodio que vuelve a poner en alerta a Bahréin y a sus habitantes.