Elecciones Colombia 2026

Registraduría defiende transparencia del sistema electoral: “El software no hace magia"

Hernán Penagos aseguró que el sistema electoral es transparente y que el software solo suma votos, no define resultados oficiales.

