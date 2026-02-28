Registraduría defiende transparencia del sistema electoral: “El software no hace magia"

A una semana de las elecciones legislativas del 8 de marzo, la discusión sobre la transparencia del sistema electoral volvió al centro del debate público. En entrevista con Blu Radio, el registrador nacional Hernán Penagos explicó cómo operará el proceso de conteo y respondió a las inquietudes que han surgido en distintos sectores políticos.

Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para votar por Senado, Cámara de Representantes y participar en tres consultas presidenciales. Según Penagos, la base del sistema no está en herramientas de inteligencia artificial, sino en un procedimiento manual respaldado por documentos físicos. “El software no hace magia, es una calculadora que lo que hace es sumar”, señaló, al explicar que la tecnología solo consolida la información verificada previamente en cada mesa.

El proceso comienza a las 4:00 p. m., cuando los jurados —cerca de 860.000 en todo el país— abren las urnas y clasifican los sufragios en tres grupos: consultas, Senado y Cámara. Luego cuentan los votos en voz alta y diligencian los formularios E14.

Elecciones 2026. Foto: AFP.

Preconteo vs. escrutinio: cuál es la diferencia

De cada mesa se elaboran tres actas. Una se transmite telefónicamente para el preconteo, que tiene carácter informativo. Otra se envía a los jueces de la República, quienes realizan el escrutinio oficial. La tercera queda como respaldo físico.

El registrador insistió en que el preconteo no define resultados ni asigna curules. Son los jueces, con base en las actas físicas, quienes consolidan y declaran oficialmente las cifras. En ese contexto, recordó que el software de escrutinio nacional fue adquirido hace cuatro años a la empresa española Indra y que hoy es propiedad de la Registraduría, bajo operación del Consejo Nacional Electoral.



Auditorías y seguridad del sistema electoral 2026

Frente a los temores sobre posibles manipulaciones, Penagos explicó que el sistema cuenta con auditoría internacional del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), además de procesos de revisión y “congelación” del código fuente para evitar modificaciones antes de la jornada electoral.

Publicidad

En materia de ciberseguridad, reconoció que existen intentos constantes de ataque, como ocurre con cualquier infraestructura digital del Estado. Sin embargo, aclaró que los sistemas que procesan la información electoral no operan en la misma red que la página web institucional, por lo que un eventual problema en el portal no afectaría el conteo de votos.

Con la jornada en cuenta regresiva, la Registraduría reiteró que la principal garantía del proceso está en las actas físicas, la presencia de testigos electorales de los partidos y la vigilancia de los jueces.