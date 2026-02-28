En vivo
Investigan muerte de vendedor de comidas rápidas en el área metropolitana de Barranquilla

Investigan muerte de vendedor de comidas rápidas en el área metropolitana de Barranquilla

Hasta el momento no se descarta que los hechos estén relacionados con un presunto caso de extorsión, debido a que en la zona hay injerencia de la banda Los Costeños.

