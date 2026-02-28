Investigan muerte de vendedor de comidas rápidas en el área metropolitana de Barranquilla

Como Armando Eneys Buelvas Camargo fue identificado el hombre de 29 años que fue asesinado en la noche de este viernes por sicarios en un parque del barrio Villa Esperanza, en el municipio de Malambo, Atlántico.

La víctima estaba atendiendo su puesto de comidas rápidas callejero, ubicado en una cancha conocida como 'Los Chopas', carrera 3 Sur con calle 4b de la municipalidad mencionada, cuando le disparó un sujeto que caminaba por el sitio y luego huyó al montarse en un motocarro.

El episodio causó particular alarma en la zona, debido a que en ese mismo barrio estaba a punto de iniciar el cierre de campaña política de uno de los militantes del partido Liberal. “Uy, lo mataron”, “Corre, corre, corre” son algunas de las palabras que se escucharon en un video de redes sociales que evidencia cuándo ocurren los disparos.

Cabe destacar que el ataque no está relacionado con el evento político, aunque ocurrió a muy pocos metros. Del mismo modo, a la hora de los disparos, el candidato a la Cámara de Representantes, Cesar Barrera, no había llegado al punto por compromisos en otros barrios del área metropolitana de Barranquilla.



“La Policía Nacional se permite informar a la opinión pública que sí se registró el fallecimiento de una persona en el municipio de Malambo; sin embargo, es importante aclarar que este hecho no guarda relación alguna con reuniones o cierres de campaña política, como erróneamente se ha difundido en redes sociales. La información que circula vinculando el suceso con un evento político es inexacta y genera desinformación en un contexto sensible para la comunidad”, se puede leer en un comunicado de la institución armada.

“El caso corresponde a hechos aislados, que actualmente son materia de investigación por parte de nuestras unidades de Policía Judicial, con el fin de esclarecer las circunstancias, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. La Policía Metropolitana mantiene presencia operativa en Malambo y el área metropolitana, garantizando la seguridad y tranquilidad ciudadana”. agregan.

Hasta el momento no se descarta que los hechos estén relacionados con un presunto caso de extorsión, debido a que en la zona hay injerencia de la banda Los Costeños, específicamente de su mando alias 08 ó Carlitos Orejas.