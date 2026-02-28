Argentino que recorre el continente en bicicleta denunció que fue víctima de robo en Bogotá

Augusto Cardi, un ciudadano argentino que recorre América Latina en bicicleta, denunció públicamente que fue víctima de un robo mientras se encontraba en Bogotá, hecho que lo dejó sin documentos, dinero ni pertenencias esenciales para continuar su travesía, la cual ya superaba los 10.000 kilómetros.

El viajero compartió su testimonio a través de redes sociales, donde relató los momentos de angustia que vivió tras el hurto de su mochila, en la que llevaba no solo objetos materiales, sino también elementos fundamentales para seguir su recorrido por el continente.

“Muchas gente me escribió diciéndome que era un guerrero, un toro… este video muestra lo chiquito e indefenso que me sentí cuando me robaron. No fue solo la mochila, fueron todas las ilusiones que tenía ahí adentro y que venía cargando hace más de 10.000 km”, expresó el ciclista en su publicación.

Según su relato, el robo ocurrió en horas de la madrugada. A las 6:15 a.m., aún afectado por la situación, envió un video a un amigo buscando apoyo emocional, mientras enfrentaba la incertidumbre de encontrarse en un país extranjero sin recursos. “No sabía qué hacer, estaba en un país extranjero sin documentos, sin plata y sin manera de generarla. Estaba en la lona”, escribió.



El impacto emocional fue inmediato. El ciclista describió las horas posteriores como caóticas, marcadas por la desesperación y la incertidumbre. “Le metí pedal como si no hubiera un mañana y sobrepensé mil problemas que todavía no tenía. Pensaba que el mundo conspiraba en mi contra, que era injusto”, señaló.

Sin embargo, con el paso de las horas logró reorganizarse. Indicó que interpuso la denuncia correspondiente y encontró alternativas para acceder a dinero, lo que le permitió estabilizar su situación básica. “Ya tenía la denuncia hecha y encontré la manera de retirar dinero, de hambre no iba a morir”, explicó.

El viajero también destacó la solidaridad de las personas que conocieron su caso, muchas de las cuales le enviaron mensajes de apoyo e incluso ofrecieron ayuda concreta. Ese respaldo, aseguró, fue clave para recuperar la calma y mantener su motivación.

“Hoy estoy mejor, sé que de a poco las cosas se van a solucionar. Sin dudas este viaje me cambió la vida y esta va a ser una anécdota más”, afirmó.

El argentino reflexionó además sobre la dualidad de su experiencia, reconociendo que, aunque el robo representó uno de los momentos más difíciles de su travesía, también ha encontrado gestos de humanidad que fortalecieron su decisión de continuar.

“El mundo es un lugar maravilloso lleno de gente buena dispuesta a ayudar, pero a veces podés tener mala suerte”, concluyó.

El caso ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde seguidores y otros viajeros han manifestado su preocupación por la seguridad de quienes recorren la región en bicicleta, así como su respaldo al ciclista argentino para que pueda continuar su viaje por el continente. El propio viajero aseguró que, pese a las dificultades, seguirá adelante con su proyecto, impulsado por el apoyo recibido y la convicción de completar su recorrido.